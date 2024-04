Desgarrador relato: Suegro de carabinero asesinado detalló cómo su hija protegió a su hijo

El suegro de Emmanuel Sánchez, el teniente de Carabineros que fue asesinado tras intentar frustrar un robo en Quinta Normal, entregó nuevos detalles de la maniobra de su hija para protegerse ella y a su hijo de las balas.

Cabe recordar que el general director de Carabineros, Ricardo Yáñez, ya había adelantado que, el día del crimen, la esposa de Emmanuel le comentó que “ella se protegió y protegió a su niño de 3 años, que le permitió evitar ser alcanzado por los disparos que efectuaron estos delincuentes”.

La maniobra de la esposa de Emmanuel Sánchez

Según relató el suego de Emmanuel, Jorge García, su hija le contó sobre el día del crimen que “venía con él (teniente Sánchez) y una moto se les cruzó y les tiró un ladrillo al parabrisas. Él se bajó, sacó su identificación de carabinero y apenas mostró su credencial empezaron a disparar”.

“Él trato de defenderse y obviamente disparó, pero dice mi hija que eran cuatro o cinco personas disparando. Ella, con el dolor de su corazón, me dice ‘papá, yo no pude hacer nada'”, continuó a LUN.

Cuando comenzaron los disparos, Jorge comentó que “les faltaban unas cinco cuadras para llegar a la casa. Ella se agachó lo más que pudo, puso la cabeza en la guantera y con el niño entre medio de las piernas para protegerlo”.

“Miró hacia el lado y vio cuando estaban acribillando a su esposo, al lado de ella… Y no les importó a los tipos que ella estuviera con un niño pequeño. Ella me decía ‘papá, yo vi como le disparaban en el suelo y no pude hacer nada’. Es desgarrados escucharla. Ella está muy mal. Mi hija era feliz con su esposo, era muy buen padre”, continuó García.

Finalmente, confesó que “hace unos días, él le dijo a mi hija, antes de salir a trabajar: ‘Amor, yo no sé si vuelva porque está peligroso y si es así, si no vuelvo, ojalá que algún día tú conozcas a alguien que te quiera y que quiera a mi hijo’. Es desgarrador para ella”.

Síguenos en