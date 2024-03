Hermana de profesora que se suicidó apuntó a padres de estudiante y denunció agresiones previas

El nombre de Katherine Yoma, quien fue docente en la ciudad de Antofagasta, ha causado conmoción a nivel nacional luego de que se diera a conocer su deceso cuya razón fue un suicidio. A raíz del hecho, un paro de profesores se originó como reclamo.

La profesora tenía 31 años de edad y aparentemente sufría un constante acoso por parte de una alumna, quien habría estado hostigándola junto a su padre con reiteradas amenazas de muerte.

Incluso, la docente había pedido ayuda a la Corporación Municipal, esto luego de también ser agredida incluso por el apoderado de dicha estudiante. Sin embargo, la asistencia no llegó, ya que no hubo respuesta por parte de la autoridad.

La acusación de la hermana de Katherine

En este contexto, Karina Yoma, hermana gemela de la difunta maestra de enseñanza básica, reclamó: “Los responsables son los padres de la estudiante agresora. Yo soy profesora y sé lo que estoy diciendo”, según consignó Cooperativa.

Y aunque indicó que existiría culpabilidad por parte de la familia, no dejó fuera a la alumna en este caso: “Eso no libra de responsabilidad a la estudiante, porque ella amenazó de muerte a Kathy no solo una vez, (sino que) más de una vez“, sumó.

“Hizo cosas muy bizarras, como traer cucarachas al colegio, las dejaban en la mesa. Y con otras amigas también exponían que querían a Kathy muerta”, reveló.

Cabe destacar que el establecimiento educacional corresponde a la Escuela D-68 José Papic donde, de acuerdo a Karina, la docente habría informado lo que estaba ocurriendo: “El equipo de convivencia escolar de este colegio falló, porque no tienen un protocolo frente al acoso, y si lo tienen, no lo aplicaron”, cerró.

