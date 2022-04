“Me excedí en las copas”: Sujeto que insultó a trabajadores venezolanos pidió disculpas

En las redes sociales se viralizó rápidamente la agresión que trabajadores de nacionalidad venezolana sufrieron por parte de un ciudadano chileno en un local comercial de la cadena Oxxo en la comuna de Ñuñoa. Situación que fue repudiada y produjo un amplio debate en las plataformas.

Mediante el registro se puede escuchar cómo este individuo les dice múltiples improperios y dichos que han sido tachados de xenófobos, como “están en mi país y acá nosotros mandamos”, o “ustedes deberían estar comiendo plátanos”.

Conforme el paso de las horas, en Contigo en Directo se dio a conocer que posteriormente este sujeto acudió nuevamente al recinto para pedir disculpas. En el lugar conversó con los afectados, quienes tomaron esta rectificación de buena forma.

Junto a lo anterior, desde T13 se comunicaron con este hombre, quien se identificó como Carlos, y relató que el pasado domingo, cuando ocurrió esta agresión, “tuve un día muy malo en términos personales, he tenido situaciones bien complejas en el último tiempo y ese día me excedí en las copas, tomé más de la cuenta”.

Al darse cuenta de lo que había hecho, entonces fue a “pedirle disculpas al joven de acá por cómo lo había tratado, porque no corresponde bajo ninguna circunstancia. La verdad es que no tengo palabras para decir la tontera que hice“.

“Ni siquiera me di cuenta de nada. Me borré. Me da vergüenza, por eso vine en la mañana a disculparme con el joven, que mis amigos me dijeron ‘oye, cómo es posible que tú hayas tratado a una persona así'”, añadió, enfatizando que no tiene nada en contra de las personas extranjeras.

Finalmente, desde el programa de Chilevisión detallaron que pudieron contactarse con familiares de este hombre, cuya identidad ya había sido revelada en redes, quienes habrían manifestado que esta no sería una actitud nueva en su vida y que habría hecho cosas similares anteriormente. Sin embargo, no dieron sus declaraciones ante cámara.

Oxxo condena el ataque

Por otro lado, desde la cadena comercial Oxxo manifestaron su respaldo hacia los trabajadores afectados y condenaron “cualquier tipo de violencia, agresión, discriminación, hostigamiento o cualquier otra actividad que atente contra la dignidad, integridad y respeto de todas las personas”.

Desde el recinto enfatizaron en su compromiso por promover un ambiente laboral seguro y libre de discriminación, por tanto, “consideramos que es injustificable el actuar de forma agresiva y xenofóbica y estamos evaluando las acciones legales a seguir para que este hecho no quede impune”.

Al cierre del comunicado, informaron que han brindado el apoyo correspondiente para que los afectados puedan presentar la denuncia tras lo ocurrido.