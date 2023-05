Instruyen sumario tras salida de ex subsecretario Larraín por denuncia de acoso sexual

Controversia y la instrucción de un sumario fue lo que provocó la salida del subsecretario de Previsión Social, Christian Larraín. El pasado viernes le pidieron la renuncia tras una denuncia por acoso sexual presentada por una funcionaria ante el Ministerio del Trabajo. No han entregado mayores detalles sobre el hecho concreto que significó su salida de la cartera, pero por su parte, el ahora ex subsecretario alegó inocencia y apuntó a un supuesto problema con la ministra del Trabajo, Jeannette Jara. “Se incidió en algunas conductas que no eran del todo positivas (…) lamento mucho que quien haya ejercido un cargo de responsabilidad pública salga generando conflictos que no son efectivos, por más que uno pueda tener diferencias respecto de los temas más políticos”, dijo al respecto la secretaria de Estado.