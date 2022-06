Ofrecen amarres y otros rituales: Suplantan identidad de reconocida médium Katara para estafar

“Fue una consulta porque estaba teniendo problemas con mi pareja y quería saber exactamente qué estaba pasando entre nosotros dos. Me estaba cobrando $180 mil para empezar y me dijo después vamos viendo cómo funciona el trabajo”. El caso de esta víctima es solo uno de las decenas que se están denunciando, porque diversas páginas en redes sociales dan cuenta de una reconocido médium y espiritista de nombre Katara, quien se hizo conocida en el programa Psíquicos de Chilevisión. Ofrecen amarres de pareja, complejos hechizos y otros rituales que la verdadera Katara dice jamás ha realizado. “Mi imagen, mi foto y mis videos, la gente como cree en uno y tiene la confianza (…) buscan y no preguntan bien, entonces caen desgraciadamente por vulnerabilidad y desesperación”, aseguró. Cuando los clientes la buscan, aparecen decenas de páginas a su nombre, y tras contactarse les piden transferencias de dinero para comenzar un trabajo que no realizarán y luego bloquean a sus víctimas. Erika Castro, conocida como Katara, ha encarado a estas personas y ha recibido mensajes amenazantes. Por lo mismo, presentó una denuncia contra quienes resulten responsables.