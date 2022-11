La súplica de una madre que pide ayuda tras revocarse su patente municipal: “Mi hijo está pasando hambre”

Yolanda irrumpió en un despacho del matinal Contigo en la Mañana en Maipú para pedir ayuda en medio de la angustiante situación económica que atraviesa.

Según contó entre lágrimas, “estoy desesperada porque yo tenía un permiso acá en la plaza con mi hijo para vender sopaipillas, y desde que entró este nuevo alcalde la ordenanza municipal me quitó mi patente“, haciendo referencia a Tomás Vodanovic.

“Hay días en que le tengo que dar fideos a mi hijo, no tengo para comprarle su leche; tengo deudas en el banco, me van a quitar a lo mejor mi casa, tengo deudas de tres meses que no he podido pagar”, continuó la mujer que estaba acompañada de su hijo de 37 años, quien padece de una parálisis cerebral.

Desde que no pudo continuar vendiendo en su carrito, explicó que comenzó a vender dulces en el centro de Santiago. Sin embargo, no tuvo éxito y “yo me siento miserable porque tengo mi patente pagada hasta fin de año y la gente me miraba y le tiraba unas chauchas a mi hijo”.

Al ser consultada si es que ha podido hablar con el jefe comunal de Maipú, expresó que lo ha buscado en diferentes actividades municipales y que incluso ha acudido al edificio. Pero acusó que “me ha echado como perro la secretaria”, aunque enfatizó que “no quiero hacer daño ni hablar mal de él (Vodanovic), porque sé que él tiene que ordenar la comuna“.

Por otro lado, Yolanda señaló que vive sola junto a su hijo Eduardo y otra niña que se mantiene estudiando, y recibe una pensión de invalidez de $180 mil además de dos paquetes de pañales al mes.

Aunque esto evidentemente no es suficiente para solventar sus gastos mensuales, ya que “Eduardo tiene que tener una alimentación especial”.

Una posible solución

Desde el equipo del matinal de Chilevisión se comunicaron con el municipio, quienes se comprometieron a contactar a la vecina afectada.

“Yo hace tiempo que estoy diciendo que estoy pasando una necesidad, mi hijo está pasando hambre, no tiene su alimentos, me van a cortar el agua, la luz“, reiteró Yolanda, quien además agradeció por la gestión del programa.

“La producción ya se comunicó, le van a tomar ahora los datos y se van a comunicar con ustedes. No agradezca nada, somos un canal, una vía para. La vida nos puso acá“, sentenció JP Queraltó.