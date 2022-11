“Supuesta búsqueda de detenidos desaparecidos”: Dichos de diputado Araya causan tensión en el Congreso

Un tenso momento se vivió en la Cámara de Diputadas y Diputados durante la tarde de este lunes, cuando el republicano Cristián Araya habló de una “supuesta búsqueda de detenidos desaparecidos”, mientras realizaba una intervención por el presupuesto.

Ante eso, la reacción inmediata vino de la también diputada Lorena Pizarro (PC), quien fue a interpelar directamente a Araya, provocando la reacción del resto de los presentes, llegando incluso a una petición de orden en la sala por parte presidente de la Cámara, Vlado Mirosevic.

“El gobierno parece generoso para financiar al INDH con $14 mil millones, $16 mil millones para pensiones de gracia para las supuestas víctimas del ‘estallido delictual’, $2.079 millones para el museo de la memoria del algunos”, expresó Araya.

“Incluso es tanta la generosidad de este gobierno que destinará $2.061 millones para fundaciones, como la fundación Salvador Allende, Corporación Villa Grimaldi, Frei Montalva, Londres 38, Patricio Alywin”, continuó.

“$900 millones para una supuesta búsqueda de detenidos desaparecidos, $3.000 millones para la transversalización del género en educación (…) harta plata para los camaradas, compañeros (…) para los amigues”, añadió el republicano. “Para la seguridad de los chilenos no hay recursos”, expresó.

Les comparto mi intervención completa en la primera discusión de presupuesto para el 2023 pic.twitter.com/O7KtrVabod — Cristián Araya 🇨🇱 Diputado (@cristian_arayal) November 14, 2022

Por su parte, el también representante republicano Luis Sánchez, se refirió al “museo de la mala memoria”.

Tras eso, Pizarro se acercó a su par y, entre gritos, le dijo que “te voy a decir en tu cara, no vas a venir a tratar de presuntos a los desaparecidos”.

Posteriormente, en un punto de prensa, se volvió a referir al tema y señaló “Carmen Hertz (diputada), que no ha encontrado los restos completos de su compañero (…) y yo que soy hija y nuera de un detenido desaparecido, que a ninguno de los dos he encontrado, que desde los 10 años no supe que pasó con mi papá… ¿a alguien le parece que eso se debe normalizar en un país?”.

“Cada vez que la derecha, y particularmente los republicanos, que no tienen respeto por nada, lo hagan, nosotros los vamos a enfrentar”, continuó.