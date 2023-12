Tatiana Merino acusó error en nombre de su hijo en padrón tras transición: “Falta de respeto”

Tatiana Merino acudió a TikTok para exponer una situación que vivió en el reciente Plebiscito Constitucional y que se relaciona con el nombre de su hijo en el padrón electoral tras su transición de género.

Desde Australia, donde se desempeñó como vocal de mesa, la actriz alegó que los datos de su hijo Cameron Lucas eran erróneos. Y es que luego de haber realizado el proceso de cambio de nombre, el Servicio Electoral (Servel) aún lo mostraba como Camila.

Esta situación fue tachada como una “falta de respeto”, asegurando que una vez hecho el trámite, “nos dijeron que iba a ser un cambio automático, en todos lados”.

Es decir, en su certificado de nacimiento, cédula de identidad, pasaporte, Fonasa y AFP, ya figura con su nombre actual. No así al momento de consultar los datos electorales en el sitio web del Servel.

“Fue al Servel online, ingresó su RUT y para sorpresa, aparecía todavía como Camila Belén“, acusó Merino.

“¿Cómo se les ocurre que una persona que hizo una transición vaya con un carnet antiguo de una persona que ya no existe? ¿Por qué el Servel no cambia el registro?… Yo me pregunto, ¿Qué pasa en Chile en esos casos?”, increpó en el registro.

Al cierre de su descargo, expresó que “ojalá que no haya otro caso de las personas que han hecho una transición y les pase esto, qué lamentable, porque yo encuentro una falta de respeto”.

Revisa acá el video:

Plazos del Servel para modificaciones

Cabe mencionar como antecedente general, que el Servel conforma su padrón electoral en un plazo limitado. En el caso del Plebiscito del domingo, el cierre de su registro para estos casos afines, fue el pasado 29 de julio.

Esto quiere decir que hasta ese día se ingresaron los cambios que son reportados por el Registro Civil y otras instituciones, como Poder Judicial, Extranjería e incluso las solicitudes de cambios de domicilio que realizan los propios electores.

Síguenos en