Habla taxista que agredió violentamente a conductor en pleno centro: “Me arrepiento a cada rato”

Una violenta agresión se ha viralizado en las últimas horas de parte de un taxista hacia un conductor en la intersección de Lira con Diagonal Paraguay, en pleno centro de Santiago.

En los videos difundidos se observa cómo un sujeto golpea en dos ocasiones con un fierro y una piedra el parabrisas del automovilista, molestándose luego de que este lo había topado en el parachoques trasero.

Tras unos segundos de discusión, el taxista decide arremeter contra el vidrio, quebrándolo prácticamente por completo y posteriormente huyendo por calle Diagonal Paraguay, todo ante la incredulidad de los transeúntes.

El matinal Contigo en la mañana conversó con ambos involucrados, quienes dieron su punto de vista del hecho ocurrido hace algunos días y que muestra nuevamente una violenta reacción en una de las principales vías de la capital.

En primer término, Esteban, víctima de la agresión, reveló que al parecer pasó a llevar el taxi al intentar cambiarse de pista, señalando que desde un primer momento le dijo que le tomaran la patente y que podía responder con los presuntos daños a través del seguro.

“En un momento se corta el video y me dice ‘qué pasa si te acuchillo acá’. Nosotros estábamos calmados y en ningún momento lo increpamos. No hay una violencia de parte de nosotros”, contó.

Taxista: “Me atropelló dos veces”

Minutos después, el taxista también se comunicó con el matinal de Chilevisión y entregó su versión de los hechos, aclarando que se arrepiente de su reacción, que fue repudiada por los conductores.

Identificado como Juan, el hombre afirmó: “Pido mil disculpas nuevamente, no sé cómo hacer entender que mi reacción fue muy mala. Me arrepiento a cada rato desde que pasó esto. Por eso ahora contesté el teléfono”.

“Puedo reconocer que fue el peor de mis días, pero no por eso voy a ser una persona que anda por la vida agrediendo a la gente”, indicó, agregando que no portaba armas y que el objeto utilizado para romper el parabrisas fue un pedazo de un portador de celular”.

Sin embargo, el taxista dijo que en un primer momento intentó bajar a dialogar. “Le dije que me pagara el auto para que él se fuera, (pero) el caballero siguió tirando la camioneta encima porque parece que iba apurado. Yo le dije que no se podía arrancar”.

“Me dijo: ‘Hueón, anota la patente que tengo seguro’ y se arrancó. (…) Me tira la camioneta y me aprieta con el auto. Me apretó las piernas. Me atropelló dos veces. Como ya no había respuesta y él se iba a arrancar, le quebré el parabrisas y me fui”, agregó.

Sin embargi, Esteban descartó esta situación y reiteró que mantuvo la calma.

Ambos involucrados quedaron de contactarse para solucionar el tema, ya que la víctima aún no ha arreglado el vidrio roto.