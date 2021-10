“El programa se tiene que cumplir y no en la medida de lo posible”. Con esta frase, el presidente del Partido Comunista (PC), Guillermo Teillier, abrió una nueva polémica respecto al programa del candidato del pacto Apruebo Dignidad, Gabriel Boric.

En entrevista con El Mercurio, el timonel del PC dijo que no ha dudado en apoyar a Boric porque “nosotros firmamos un acuerdo para esa primaria” y “el acuerdo era apoyar a quien ganara y apoyarlo con vistas a un gobierno de carácter popular, participativo y con medidas antineoliberales”.

Si bien afirmó que en un comienzo tuvo diferencias sobre las propuestas del diputado magallánico, éstas “se han ido acotando y ya estamos en disposición de decir que vamos a tener un programa“.

“Está en la fase de consulta popular, se hará la redacción final y eso se va a entregar. En cuanto al programa no tenemos diferencias profundas y lo que viene en paralelo es el plan de gobierno que es cómo se llevan a la práctica todos estos objetivos programáticos. Y eso es un trabajo muy delicado”, explicó.

Sin embargo, recalcó que “el programa se tiene que cumplir y no en la medida de lo posible. No. Se tiene que cumplir. Ahora, en el camino indudablemente van surgiendo dificultades, por lo que debemos tener la capacidad de sortear esas dificultades, en eso está el arte de gobernar. Eso no significa que vayamos a cambiar el programa en el camino, sino que hay que abrirle camino al programa, y tampoco un programa en la medida de lo posible. Hay que cumplirlo. El pueblo está cansado de promesas que no se cumplen. Hay que cumplirlo”.

En medio de una actividad del pacto Chile Digno, Teillier aclaró sus dichos, sosteniendo que “en ese programa estamos comprometidos todos. Ahora, hablar de milímetros es un poco exagerado como lo dije en la entrevista con El Mercurio, pero nosotros creemos que el programa debe cumplirse sí o sí y no en la medida de lo posible. Tenemos que hacer todo lo posible para abrirle paso”.

Asimismo, reiteró su respaldo a Boric: “Todos estamos comprometidos, no hay una parte que sea más responsable que la otra (…) El presidente va a ser Boric y en eso nosotros estamos absolutamente convencidos. Así que no se trata aquí de que estamos en el gobierno para pedir cuentas, no”.