El diputado y presidente del Partido Comunista (PC), Guillermo Teillier, se refirió al cuarto retiro de fondos de pensiones, proyecto que actualmente se está tramitando en el Congreso y que será votado en Sala el próximo 22 de septiembre.

En entrevista con Radio Cooperativa, el parlamentario aclaró que la bancada Apruebo Dignidad acordó este lunes por la noche aprobar la iniciativa, pero que “el cómo va a ser la modalidad y qué vamos a adoptar, eso lo van a discutir las bancadas entre hoy y mañana. Lo que sí hemos acordado es que vamos a adoptar una posición conjunta”.

Consultado sobre las indicaciones que anunció el candidato presidencial Gabriel Boric, el timonel afirmó que “no creo que ninguna de las letras van a ser chicas, van a ser muy transparentes en las cosas que acordemos, pero no puedo adelantar nada porque no acordamos si habrán o no impuestos o cuotas. Eso lo dejamos en manos de la bancada”.

Lee también: Bellolio por indicaciones de Boric a cuarto retiro: “Que haya esa gota de racionalidad es una buena noticia”

“Si tuviera alguna diferencia con mi candidato presidencial se la digo sin rodeos, no sería mi estilo”, añadió.

En cuanto a la posible inflación que según el gobierno y diversos expertos se podría generar con un nuevo retiro de fondos, el líder del PC señaló que “creo que las alzas son un problema para las personas que menos ingresos tienen. Ahora, otra cosa es que sean solamente producto de los retiros, creo que tienen también que ver la oferta, la demanda”.

“Sabemos las implicancias que puede tener y las estamos estudiando, no queremos que se produzca la ola de alzas en Chile, todo lo contrario, queremos que desaparezca. Si usted ve la voluntad de la población, la inmensa mayoría está por el cuarto retiro”, agregó.

Finalmente, Teiller aseguró que “sería bastante bueno que fuera el último retiro, desde mi punto de vista. Vienen las elecciones en noviembre y seguramente el cuadro político va a cambiar. Va a haber un nuevo presidente, un nuevo Parlamento y el tema tiene que pensarse de nueva forma”.

Lee también: Diputados RN anuncian oficio contra alcaldesa Hassler por destrucción de bienes públicos ocurridos el 11 de septiembre

Sin embargo, recalcó que “los retiros no dependen solamente de nosotros, como oposición no tenemos el quórum necesario para aprobar y se necesitan los votos de parlamentarios de la derecha”.