Esta martes, la Teletón dio inicio a su campaña 2021 en un set de televisión que se montó en el corazón del primer instituto de rehabilitación que se construyó en el país.

La transmisión que inauguró la campaña Teletón, Todos los Días, se realizó en cadena nacional y contó con la presencia de animadores de diferentes canales de televisión abierta, además de artistas invitados, encabezados por el argentino Diego Torres, quien entregó un mensaje de inclusión y presentó su canción Iguales, interpretada por un grupo de niños de la institución.

Ian Vega (12) y Renata Ulloa (9) fueron los protagonistas de la jornada, quienes fueron elegidos como los nuevos embajadores de la Teletón 2021. “Es una señal del doble esfuerzo que debemos hacer este año y esperamos que los chilenos y los que viven nos sigan acompañando como lo hemos hecho durante estos 43 años en esta gran obra solidaria”, comentó Benjamín Díaz, director ejecutivo de Teletón.

Lee también: ¿Cuál es el pronóstico para el fin de semana de Fiestas Patrias en la zona central?

“La partida es con mucha energía, estamos muy contentos de la convocatoria y el apoyo de los comunicadores y, obviamente, agradecidos con los canales de televisión y los medios en general, que nos han permitido partir con mucha fuerza”, continuó Díaz y agregó que “se suman algunos nuevos actores (medios) y estamos muy contentos con eso. La campaña comienza hoy 14 de septiembre, y son casi 90 días que terminan con la transmisión del 3 y 4 de diciembre, que vuelven a ser 27 horas”, añadió.

Además, el director ejecutivo detalló que la campaña contempla tres etapas: “en la primera contamos que la Teletón se vive todos los días; luego, en octubre, tangibilizaremos los aportes y mostraremos lo que hacemos, todos los días, con el generoso aporte de las personas en los 14 institutos Teletón; y, en la tercera etapa, hay un llamado a la acción para estar en contacto con las personas y, para que después de la campaña, podamos contarles lo que hacemos los 365 días del años con sus aportes. Eso, además de, por supuesto, contarles lo que veremos y viviremos durante as 27 horas”.

Mario Kreutzberger se hizo presente desde EE.UU

El creador de la Teletón, Mario Kreutzberger, no se quiso quedar fuera de este importante lanzamiento y, desde Estados Unidos, le envió un mensaje a todos los chilenos al decir que “a pesar de los desafíos que se han presentado, y que se siguen presentando en los centros, continúan atendiendo con dedicación y eficiencia a nuestros paciente y a sus familias”. Además, agradeció a los chilenos y chilenas, y también a los profesionales que trabajan en la institución.

Por otro lado, Alberto Abarza, medallista paralímpico y ex paciente del instituto en Santiago, también estuvo presente para contar su experiencia y motivar a todos para que se sumen a la campaña 2021.

“Todos estos logros y medallas son gracias a la Teletón y a todos los chilenos que me han ayudado, y que han ayudado a la Teletón durante toda la vida. Les agradezco porque no solamente me rehabilitaron a mí, sino que a mi familia”, comentó Abarza y agregó que “me entregaron las herramientas para ser un buen papá, un buen trabajador, un buen deportista. Creo que allí partieron todos estos sueños”.

Lee también: Mon Laferte opinó sobre su imitadora en “Yo Soy All Stars”

Bruno Camaggi, director médico nacional de Teletón también destacó el lanzamiento de la campaña 2021 al decir que “lo que hacemos tiene un sentido, rehabilitamos para incluir y para aumentar la participación social: lo hacemos respetando los derechos de las personas en situación de discapacidad y, logicamente, junto con las familias, que son parte importante de los equipos de rehabilitación”.

3 y 4 de diciembre

Este 2021, la Teletón se realizará los días 3 y 4 de diciembre y buscará superar los 34 mil millones de pesos, monto reunido en abril de 2020.

En el lanzamiento, Teletón agradeció a la ANATEL por permitir realizar este hito de lanzamiento, transmitido en una “Matinatón” conjunta a través de Canal 13, CHV, Mega, TVN, Telecanal y TV+, además de Vía X, Zona Latina y los canales de ARCATEL.

En la instancia, los embajadores Renata Ulloa e Ian Vega se presentaron con un rap cantado por ambos, donde el carismático Ian, un fanático de la música urbana, cumplió su sueño de estrenar su primera canción.