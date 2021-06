El fuerte temporal que ha azotado estos últimos días al sur del país dejó decenas de familias anegadas y generó cortes en rutas rurales.

Las intensas lluvias derivaron en el desborde de ríos que hicieron imposible estos últimos dos días en las regiones del Biobío, La Araucanía y de los Ríos.

En Lota la gente no estaba preparada para los niveles de agua que cayeron en tan poco tiempo, provocando inundaciones que no pudieron ser combatidas hasta que llegó personal de rescate.

“Se cortó la luz como a las ocho de la noche. Estaba lloviendo fuerte, pero no vi cuánta agua estaba entrando. Cuando llegó la luz, bajé y me encontré con la sorpresa que no alcancé a sacar nada“, contó una de las vecinas afectadas.

Otro residente señaló que hasta 20 centímetros de agua cubrían toda su casa hasta que voluntarios de Bomberos acudieron a ayudarlos.

Otras consecuencias fueron el deslizamiento de tierra y cortes de rutas.

En Melipeuco varios quedaron aislados en sus terrenos, luego que los puentes de madera que servían para cruzar los ríos fueron arrastrados o simplemente cubiertos por la gran cantidad de caudal.

En Temuco también necesitaron trasladarse a albergues para poder pasar la noche, sobre todo una decena de personas que perdieron partes completas de sus hogares.

En Cunco un par de familias tuvo que ser rescatada con helicóptero luego que no hubiera forma de llegar a ayudarles vía terrestre.

La Onemi mantuvo la alerta amarilla en Cunco y Melipeuco, y también se sumarán en Curacautín, Temuco, Vilcún y Padre Las Casas pues indicaron que estaría en crecida el río Cautín que podría generar daños río abajo.