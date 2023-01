“Tenga respeto por la memoria de mi hijo”: Madre de Tomás Bravo lanzó descargo contra Patricia Maldonado

Fue el pasado 17 de febrero de 2021 cuando se reportó la desaparición de Tomás Bravo en la localidad de Caripilún, desatando una búsqueda que logró dar con el paradero de su cuerpo recién el 26 de ese mismo mes, abriendo una serie de interrogantes que aún no define al o los responsables.

Supuestas negligencias, encubrimientos y falta de pericias, son parte de este caso que se extiende hasta la fecha, considerando que la Fundación Amparo y Justicia, que representa a la familia de la víctima, presentó una querella contra Jorge Escobar, el tío abuelo del niño y único imputado por este hecho para ampliar la investigación en su contra.

Sin embargo, debido al gran alcance que tuvo este suceso en la opinión pública, son muchos y muchas quienes han emitido sus comentarios al respecto. Así lo hizo la Patricia Maldonado, quien mediante su canal de YouTube, apuntó directamente contra la madre del pequeño.

“Cuando un niño es tan chiquito, tú tienes que andar detrás de ellos. Los niños tan chicos no tienen eso del temor a las cosas”, sostuvo.

Luego continuó con: “¿Qué es lo que tiene que hacer una mamá? (…) Yo no dejaría que mi hijo de 3 años salga con nadie a buscar animales. Se puede resbalar, le puede pasar un animal por encima…. ¡No puede ser! Entonces hay varias cosas que son culpables de la muerte de ese niño“.

Esta situación provocó la molestia de Estefanía Gutiérrez, madre de Tomás, quien en un extenso comentario en Facebook se dedicó a responderle a Maldonado. “Señora Patricia Maldonado, a usted me dirijo. ¿A esta altura viene hablar del caso de mi hijo? ¿Por qué no lo hizo antes?”, expuso.

“Primero, a mí me da exactamente lo mismo que piense y opine de mí como madre, no me interesa su opinión personal. Lo único que le puede decir es que si va hablar del caso de mi hijo infórmese y deje las groserías de lado, tenga respeto por la memoria de mi hijo, (él) merece el mismo respeto que usted le da a la muerte de otros políticos”, continuó.

Estefanía, casi al cierre de sus palabras, instó a la ex panelista de televisión a que “tenga al menos respeto por el dolor unos padres y una familia completa que la hemos pasado muy mal”, invitándola a que “así como aprovechó de hablar de el caso de mi hijo, hable de lo mal que funciona el sistema judicial en Chile, la corrupción que hay”.

Finalmente expuso que desde hace mucho tiempo se encuentra con tratamiento psicológico debido a lo ocurrido. “Estoy con antidepresivo y siempre me digo a mí misma y a mi psicóloga, ‘cómo cresta deje salir a mi hijo ese maldito día’“.