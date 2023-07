“Es para la chacota”: El tenso cruce de JC Rodríguez y Fidel Espinoza por robo a Ministerio de Desarrollo Social

Julio César Rodríguez protagonizó un tenso cruce con el senador Fidel Espinoza (PS) mientras se hablaba sobre el inédito robo ocurrido en las oficinas en el Ministerio de Desarrollo Social, ocurrido este jueves 20 de julio.

El animador de Contigo en la Mañana se enfrascó en un fuerte diálogo con el parlamentario, luego de profundizar sobre sus dichos a través de Twitter en los que acusaba al ministro Giorgio Jackson de ser “líder de la banda”.

“Lo dijimos. Si no se apuran en incautar desde Fiscalía ocurrirá esto. Son una red de sinverguenzas, que ya perdieron el pudor. Renuncia Jackson, eres el líder de la banda y te lo digo sin tapujos, y sin miedos a tus amenazas a que me calle que me has hecho llegar”, señaló Espinoza en la red social.

Durante una entrevista en el matinal de Chilevisión, el legislador reafirmó sus declaraciones indicando que Jackson “efectivamente es el jefe de la banda, una banda que está malversando recursos públicos a través de fundaciones y él no puede desatenderse”.

“Si todo Chile quiere conocer la verdad, ¿sabe dónde está? En los teléfonos de Jackson y de Miguel Crispi, jefe del segundo piso de La Moneda. Si ellos quieren colaborar dando la verdad como del Caso Fundaciones y de lo que ocurrió ayer (robo)”, agregó.

“Es para la chacota”

Ante esto, JC Rodríguez replicó al senador diciendo que “pero usted pone en un Twitter que el ministro Jackson es líder de una banda, ¿tiene usted antecedentes?“.

Espinoza responde indicando que “todos los señores que están siendo investigados hoy día fueron formados bajo el alero de Giorgio Jackson. Eso no quiere decir que le esté imputando a él un delito, lo que estoy diciendo es que sus amigos son responsables de haber traicionado al presidente de la República“.

“Usted no está diciendo eso, Fidel, está diciendo que es el jefe de la banda”, interrumpió Rodríguez, para luego continuar diciendo que “es re fácil explicar después otra cosa, yo aquí soy abogado del diablo y disculpeme, porque o sino la cuestión es para la chacota“.

Más adelante, el periodista emplaza nuevamente al parlamentario preguntándole “¿es la banda de Jackson la que se robó (los computadores? Porque si usted cree eso, está bien también“.

“No me malinterprete”, respondió Espinoza, pero JC le replicó afirmando “yo tengo la mejor impresión de usted, pero dejemos de tirar la pelota para el corner. Estamos al borde de… ya todo Chile es un sketch“.

