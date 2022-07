“No es cierto”: El tenso cruce tuitero entre ministra Vallejo y Jaime Mañalich por plan “Copago Cero”

La ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo, se enfrascó en una discusión a través de Twitter con el titular de Salud, Jaime Mañalich, luego de que este último criticara el plan que busca poner fin al copago de la Red Pública de Salud para tramos C y D de Fonasa, a partir del 1 de septiembre.

Al respecto, el ex secretario de Estado afirmó en conversación con Radio Duna que este anuncio del Ejecutivo “no se acoge al principio de legalidad en el cual tiene que actuar el Gobierno”.

“El gobierno solo en dictaduras puede actuar por decreto. Esto implica que un cambio de esta naturaleza tiene que tramitarse a través de la Ley de Presupuesto, cuya discusión no empieza hasta 2 meses más”, sostuvo.

Ante esto, Vallejo salió al paso de las declaraciones indicando que “al ex ministro puede no gustarle la gratuidad para usuarios de Fonasa en la Red Pública de Salud. Lo que no corresponde es que diga que es ilegal“.

“El Decreto con Fuerza de Ley N°1 del Minsal regula copagos máximos, nunca mínimos. Esta medida no sólo es ética, sino completamente legal“, sostuvo.

Minutos después, Mañalich utilizó la red social para responder a los dichos de la ministra. “Sin embargo, por resolución Ley N° 19.650 conjunta de los Ministerios de Salud Art. 2°, N° 4 y de Hacienda, podrán establecerse, letra a) (solo) para los medicamentos, prótesis y atenciones odontológicas, porcentajes diferentes de los señalados en el inciso precedente“, escribió.

https://t.co/fkzwchxtgV — Jaime Mañalich (@jmanalich) July 28, 2022

A raíz de lo último, la vocera de Gobierno afirmó que lo dicho por el médico “no es cierto”. Según argumentó, el texto citado “está refundido en el DFL N°1 (art 161, inciso 3°)”.

“La cobertura diferenciada que señala (medicamentos, prótesis y odontológicas) también permite establecerles porcentajes mayores de cobertura, igual que para el resto de prestaciones. Las personas pueden seguir felices por Copago Cero”, concluyó.