Una tensa situación se vivió en el Senado durante este lunes, en medio de la discusión del presupuesto 2021, la que fue protagonizada por el senador Carlos Montes (PS) y el director de Presupuestos (Dipres) del Ministerio de Hacienda, Matías Acevedo.

En la instancia, el funcionario de gobierno sostuvo durante la mañana que “le quiero decir al senador Montes, a través suyo, presidente, que el ambiente belicoso lo abrió él el 27 de octubre, cuando en una carta a El Mercurio habla de un presupuesto ‘improvisado’, ‘opaco’, ‘arbitrario’, con un lenguaje que yo no le había escuchado antes al Senado”.

“Cuando él nos acusa de que estamos teniendo un tono distinto, yo le voy a decir al senador Montes que nosotros no nos vamos a quedar callados, le vamos a contestar, porque esto lo que usted dice es falso y se lo hemos demostrado en cada una de las conversaciones que hemos tenido”, añadió.

En la misma línea, agregó que “no me puede llegar a decir a mí que tiene un tono agresivo, cuando usted abrió este tono belicoso que no aporta en nada y si usted quiere jugar en el barro, yo no lo voy a acompañar”.

Posteriormente, el propio legislador tomó la palabra para decir que “la intervención del director de prepuesto al finalizar la sesión es una falta de respeto inaceptable. Hace caer el debate a un nivel que no es propio del Senado”.

“Sólo quiero pedirle acá al señor ministro de Hacienda que lo controle, que si llevamos debate a este nivel, la verdad esto no va a salir bien y vamos a terminar en un conflicto que a lo mejor algunos quieren provocar”, declaró Montes, quien finalizó diciendo que “le pido, presidente, que le digan al ministro que controle al director de Presupuestos“.

Sin embargo, durante la tarde, la discusión tomo un nuevo camino, cuando senadores de oposición pusieron sobre la mesa unos despidos realizados al interior del departamento del que está a cargo Acevedo.

Al respecto, argumentó que “ahora el senador Montes me dice cómo tengo que organizar mi servicio. De verdad, presidente, encuentro insólito este comentario“.

“No me parece que sea la forma un revanchismo porque tuvimos una discusión en la mañana estar tirando este tipo de cosas en la tarde que no tienen nada que ver con la discusión de presupuesto. Señor Montes, si tiene algún problema personal, hablémoslo, pero no empiece a incorporar cosas que no tienen nada que ver con la del presupuesto”, finalizó Acevedo.

Por último, el propio Montes volvió a intervenir replicando que “no quiero referirme a las características del director que cada vez me cuesta más entender cómo asume estas funciones sin tener las capacidades de conversar dentro de una institución como esta”.

“La grosería del director a referirse a mí que estoy inventando datos, que estoy intentando inculparlo porque tengo rabia yo, para mí el tema del director no es problema, no voy a caer en lo que ha dicho en la prensa de que no va a caer al barro conmigo, yo no pretendo estar en el barro con él porque la verdad pensaba que era una persona que tenía otras características para cumplir esta función”, expresó.

En la misma línea, desatacó que sus críticas son “de contenidos, nunca personal, no soy de los parlamentarios que se dedican a atacar personas y todos lo podrán ver en los año que llevo” y que “me ha tocado toparme con un director que más que responder a los contenidos, se dedica a descalificar“.

“No me había ocurrido nunca toparme con un personaje del gobierno, director de Presupuestos o ministro con estas características. Lo lamento, y el señor ministro tiene la responsabilidad de controlar a su personal“, concluyó.