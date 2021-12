Sin duda, uno de los miembros de la Convención Constitucional más polémicos durante estos meses ha sido Teresa Marinovic, quien es muy activa en sus redes sociales y suele compartir sus planteamientos por este medio, generando opiniones divididas con sus intervenciones.

Este viernes, disparó en contra de Gabriel Boric, lanzando un burlesco comentario a través de su cuenta de Twitter. “¿Es idea mía, o Boric está adquiriendo aires como de ungido? Lo veo y me recuerda al Dalai Lama o a un Sumo Sacerdote. ¿O imaginación mía?”, fue lo que señaló Marinovic.

Rápidamente, este tuit de la convencional desató una fuerte polémica en la plataforma. Si bien muchos usuarios coincidieron con la apreciación, otros la cuestionaron por seguir emitiendo críticas dirigidas hacia el presidente electo de Chile.

Un internauta que estuvo de acuerdo con la licenciada en filosofía le respondió que “no es idea tuya Tere, lo poco que lo he visto (porque me desagrada) me ha llamado la atención su lenguaje corporal, por ejemplo cuando le da la mano a Piñera y pone su mano izquierda sobre la de el, como lo hacen los sumo sacerdotes”, agregando irónicamente que “estamos ante el “elegido“.

No obstante, otras personas salieron en defensa del representante de Apruebo Dignidad. “4,7 millones de personas lo eligieron… aún con el ají“, le recriminó un tuitero.

Mira acá el post de Teresa Marinovic