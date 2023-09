“Mentiroso”: Marinovic en picada contra Kast por enmiendas constitucionales

La ex convencional, Teresa Marinovic, nuevamente se encuentra envuelta en una polémica luego de criticar al fundador del Partido Republicano, José Antonio Kast, por sus dichos en redes sociales sobre las enmiendas del Consejo Constitucional en torno a la protección de las víctimas de la delincuencia y el terrorismo.

Según informó La Tercera, la filósofa le envió un mensaje vía Whatsapp al republicano, pero el ex candidato presidencial no le respondió, por lo que Marinovic procedió a utilizar sus redes sociales para mostrar sus descargos sobre una información que emitió el republicano.

“Este video, al igual que tu tuit reciente @joseantoniokast, en que señalas que ‘desde hoy las víctimas’ ‘tendrán apoyo’, es derechamente mentiroso”, partió diciendo la ex convencional a través de su cuenta de Twitter.

Este video al igual que tu tweet reciente @joseantoniokast, en que señalas que “desde hoy las víctimas” “tendrán apoyo” es derechamente mentiroso: la enmienda ni siquiera ha sido votada aún en el pleno por el consejo, y no es serio ni responsable darla por aprobada. https://t.co/xqwrR9Z3Zx — Tere Marinovic Vial (@tere_marinovic) September 4, 2023

Pese a que Teresa Marinovic se ha definido como independiente dentro de su carrera política, durante el primer proceso constitucional obtuvo un gran apoyo por parte de Republicanos, obteniendo así un cupo dentro de esta coalición. Sin embargo, los dichos recientemente emitidos por la filósofa demuestran una posición totalmente distinta a la postura de JAK.

Marinovic critica que se dé por hecho que ciertas enmiendas ya forman parte de la realidad constitucional, cuando deben pasar por otros procesos antes de ser incorporadas en el texto final.

¿Quiebre entre Kast y Marinovic?

Durante la convención constitucional, José Antonio Kast apoyó firmemente a la ex convencional en el desarrollo de una nueva carta magna, incluso participando ambos en terreno. Asimismo, Marinovic respaldó al republicano durante su carrera presidencial en 2021.

Sin embargo, su distanciamiento partió cuando se dio inicio al nuevo proceso constituyente,.

“La mayoría de las veces hemos coincidido en términos políticos, y siempre he admirado su coherencia, su valentía y su calidez. Pero ahora último, creo que tanto él como el partido han equivocado el camino. En todo caso, lo que me impulsó a manifestar públicamente y duramente mis diferencias, no fue eso, sino la publicación de información engañosa”, comentó Marinovic a La Tercera.

La ex convencional explicó que “me preocupa ver que se les asegure a los chilenos que no pagarán más contribuciones, cuando es una norma que ni siquiera ha sido votada en el pleno y que según norma transitoria de los propios republicanos se aplicaría en seis años más, gradualmente, y previo envío de un proyecto de ley por parte del Presidente de turno”, expresó Marinovic.

