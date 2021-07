Liliana Ortiz (47), médica de profesión y académica de la Universidad de Concepción, entregó un importante mensaje días antes de fallecer a causa de un cáncer de mama que la afectaba desde el 2019.

Mediante un video publicado en YouTube, la educadora explicó el camino que emprendió hacia su decisión de someterse a una sedación paliativa. Un concepto que ella muy bien comprendió, ya que a partir del 2006 inició su formación en Bioética y luego cursó un diplomado de la materia en la Pontificia Universidad Católica.

De acuerdo con lo manifestado por la profesional de la salud, desde la detección del cáncer se sometió a todos los tratamientos dispuestos, como sesiones de quimioterapia, radioterapia, inmunoterapia -con costo mensual de $15 millones- y medicina no tradicional.

“Quise grabar este video para mencionarles lo que significa para un paciente con cáncer en el sistema privado, pero además sufrir todas las dolencias que implica en términos de síntomas“, explicó, detallando que con el pasar del tiempo enfrentó dificultades para tragar y para hablar, hasta que “fueron apareciendo complicaciones que fueron haciendo cada vez mas insufrible este cáncer“.

Pero gracias a su formación en Bioética, “fui entendiendo conceptos tan complejos como las sedaciones paliativas y la eutanasia pasiva”, y “todo ello me fue permitiendo el ir ordenando cada una de las situaciones clínicas que viví y cómo las iba enfrentando”.

El llamado por la salud en Chile

Según explicó la doctora, “sedación paliativa es un concepto que se viene a la mente cuando uno habla de eutanasia pasiva, pero claramente no lo es. La eutanasia busca la muerte del paciente, aunque sea para aliviarle el dolor, pero es una búsqueda intencional de la muerte y generalmente se hace con un profesional de la salud“.

En cambio, la sedación paliativa se aplica a un “paciente que está sufriendo, que está con una enfermedad en una etapa terminal, cuyo pronóstico no se va a modificar por el uso o no de la sedación que se ofrece al paciente, y lo que busca es devolver la dignidad en el proceso de la muerte de las personas”.

“Viví dignamente y quiero morir dignamente”, sentenció.

“Tengo claro cuál es la diferencia entre la eutanasia y la sedación, no obstante sé que existen muchos colegas que no entienden esa diferencia y le privan a sus pacientes morir sin dolor“, sostuvo Ortiz. Por tanto, enfatizó que “mediante este mensaje, quiero insistir en la necesidad de repensar de nuestros legisladores y nuestra población, cuáles son las decisiones que en salud se pueden tomar, ya que cada vez estamos en una sociedad más pluralista, multicultural y que puede llegar a ser respetuosa de los valores del otro“.

“Este mensaje lo grabo hoy 17 de julio del 2021, a minutos de comenzar mi proceso de sedación paliativa. Aún estoy bien pero hoy ya no comí (…). Todos los procesos básicos de un ser humano los tengo que hacer con asistencia, y en ese contexto no se puede tener calidad de vida y no se puede tener una vida digna“, explicó.

“Espero que puedan legislar teniendo todos los antecedentes a mano, tenemos muchos expertos en Chile. Lamento no haber sido nunca convocada a ninguna mesa de discusión a nivel político para poder hablar de los temas de salud”, añadió la doctora.

“Todas las decisiones se quedan siempre con las personas que participan desde Santiago, pero en regiones tenemos mucho que decir y es importante que nos consideren, porque eso es multiculturalidad”, concluyó la académica en el video grabado instantes antes de someterse a la sedación paliativa, dos días previo a su muerte.