Muchos de los ciudadanos haitianos que estuvieron residiendo en Chile por años decidieron emprender su rumbo hacia México y Estados Unidos, lugar en donde finalmente fueron deportados a su país de origen. Algunas personas, al intentar volver a nuestro país, no consiguieron ingresar, debido a que no contaban con la visa, entre otros motivos.

Uno de ellos es Duvan, quien conforma el grupo de 13 haitianos varados en el aeropuerto Arturo Merino Benítez por “no cumplir con los requisitos sanitarios impuestos por la autoridad de salud y a otros por no cumplir con la normativa migratoria, según informó la PDI.

Duvan, quien se fue de Chile hace tres meses, relató a CHV Noticias que el grupo que actualmente se encuentra ahí está conformado por cuatro mujeres y nueve hombres y las condiciones en que están viviendo son críticas. “Tenemos un mes acá y no podíamos bañarnos. Nos dan comida sí, pero bañar no, dormir es difícil, uno pasa frío acá. Dormimos en el suelo o arriba de las sillas. Algunos tienen chaquetas pero no todos tienen, porque somos 13 de mi nacionalidad”, dijo.

El hombre detalló que “te dan tres voucher para comer y los que te dan no alcanzan para la comida que venden acá. Un plato sale 16 mil pesos y los voucher tienen siete mil los de la mañana y los de la tarde 10 mil pesos, no alcanza para comer una comida normal”.

Con respecto a las trabas a las que se han enfrentado, el haitiano sostuvo que “la autoridad del aeropuerto internacional no nos permitió hacerla y no nos quieren informar cuál es la manera para solicitar refugio”, agregando que “mandamos una solicitud por correo y no nos dicen nada y tenemos a nuestra familia acá en Chile y queremos entrar al país, porque no queremos volver a Haití en donde no es seguro para nadie”.

Con respecto a este mismo tema, aseguró que “si tú llegas al aeropuerto teniendo un hijo chileno, aunque no tengas papel, te dejan entrar, pero si tú no estás acompañado con ese niño, no te dejan entrar y te dicen que te van a mandar de vuelta. En nuestro caso pedimos refugio y hay un abogado viendo nuestra situación y estamos esperando a ver qué nos sale”.

La situación actual

La PDI indicó en tanto que “se han presentado por 11 de ellos acciones de amparo ante la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Santiago, las cuales están en tramitación, con orden de no innovar concedida. Por lo antes señalado, mientras la Corte de Apelaciones no resuelva la acción constitucional, la PDI no puede proceder al reembarco de los pasajeros”.

Cabe señalar que en estos momentos, los haitianos permanecen bajo el cuidado de la aerolínea a través de la cual viajaron hasta aquí y en el sector de tránsito internacional, ha sido personal de esta misma empresa quienes velan por la alimentación y estado de salud de ellos. Esto es fiscalizado por el Departamento de Migraciones y Policial Internacional del Aeropuerto.