Pese a las recientes medidas implementadas por el gobierno, la crisis migratoria en el norte de Chile pareciera estar lejos de terminar, ya que el ingreso irregular de migrantes en el paso fronterizo de Colchane ha persistido durante estas últimas semanas.

En un reportaje emitido durante este martes en Contigo en la Mañana, un hombre de nacionalidad venezolana entregó su testimonio tras haber venido a nuestro país y vivido una mala experiencia. Ahora, su intención es poder pasar a Bolivia para ir acercándose hacia su lugar de origen.

“Soy venezolano. Me fui para Santiago, ayer me robaron, así que por eso me voy de regreso para atrás. Me voy para mi casa”, comenzó diciendo.

El migrante relató que fueron sus mismos compatriotas quienes lo asaltaron. “Llevaba tres meses trabajando y me robaron los mismos venezolanos ¿Qué voy a hacer? No tengo nada. Mira lo que me quedó. Nada”.

“No he comido en todo el día ¿Cómo hago yo para avanzar en un desierto si nadie le ayuda a uno? Si puedo, me subo a un camión”, comentó. Al ser consultado por el periodista de Chilevisión si acaso le daba miedo aquella maniobra, el extranjero expresó que “amigo, no he comido ni un desayuno”.

