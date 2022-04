Los testimonios de Aravena, Bascuñán y Allamand ante Fiscalía por caso López: “Me violenta la falsedad”

Fue el pasado martes cuando se dio a conocer el veredicto de la justica en relación del caso de Nicolás López, quien fue declarado culpable por dos delitos de índole sexual. En específico, en 2015 López abusó de M.J.V. en su departamento, hecho similar al que ocurrió en 2016 contra la denunciante D.M.

Dentro del proceso investigativo se recopilaron 45 declaraciones de testigos, incluyendo aquellas que se realizaron ante la PDI y la Fiscalía en la etapa previa al comienzo del juicio oral. Entre ellas destacan las actrices Loreto Aravena, Paz Bascuñán e Ignacia Allamand tras ser citadas por el Ministerio Público y cuyos testimonios fueron dados a conocer por La Tercera.

Respecto de Aravena, quien declaró el 28 de diciembre de 2018 en la Fiscalía local de Las Condes, entregó detalles sobre el comienzo de su relación con el cineasta, asegurando que fue en 2016 cuando forjaron una fuerte amistad tras él ser su apoyo luego de su separación matrimonial.

En cuanto a las acusaciones de la actriz Josefina Montané, y que quedó evidenciada en el reportaje de la Revista Sábado, señaló que la conoció desde los inicios de su carrera en la saga televisiva de Soltera Otra Vez. “Siempre me pareció una chica que estaba por ser más bonita que talentosa. Le costaba mucho la actuación, tenía muchas reuniones con Herval Abreu para ir mejorando”, dijo.

“Ella va a mucho eventos, por lo que nos topamos mucho. La vi en los estrenos de Nicolás. Siempre me hablaba bien de Nicolás. Que quería trabajar con él. Siempre me dio la impresión de que se llevaba bien con Nicolás. Nunca me habló de él como que la había joteado o algo parecido. Tampoco Nicolás me habló algo de ella, salvo que la encontraba bonita”, añadió.

Sobre la otra testigo, Lucy Cominetti, sostuvo que “me sorprendieron sus declaraciones en el reportaje, porque ellos eran muy cercanos. Ella por lo general era muy coqueta con Nicolás“.

“Me violenta la falsedad”

Por otro lado, la actriz Paz Bascuñán testificó el 10 de septiembre de 2019, también en la Fiscalía Local de Las Condes. En su declaración apuntó, entre otras cosas, a Cominetti, asegurando que la actriz “debe haber trabajado en total con Nicolás, alrededor de 20 días en 10 años, contando todas las películas en que participó. Y debe haber recibido desde la productora aproximadamente 3 millones en diez años”.

En dicho contexto, señaló que “me violenta la falsedad de un argumento como el de decir, ‘yo dependía económicamente de este señor y por eso tenía que aceptar lo que aceptaba'”.

“Yo jamás la vi incómoda. Yo soy atenta a mi entorno, a si alguien necesita algo, soy protectora, me hubiera dado cuenta si ella hubiese sufrido algún maltrato en el rodaje, si la hubiera visto pasándolo mal. Ella jamás me comentó que estuviera descontenta o incómoda“, continuó.

“Cuando salió el reportaje yo la llamé, yo estaba en shock, no podía creerlo. No podía creer como nunca nadie dijo nada. Quería conversar con ella, que me contara para saber si era verdad lo que habían publicado. Ella me puso un mensaje ‘si quieres conversar conmigo, tiene que ser frente a un abogado en la Fundación para la Confianza’. Ahí yo dije a esta niñita que no es tan niñita, porque incluso es mayor que Nicolás, le lavaron el cerebro“, cerró Bascuñán respecto de la intérprete de Qué pena tu vida.

“Nicolás no consume drogas”

Finalmente, Ignacia Allamand hizo lo propio en la Fiscalía el 18 de julio de 2019, manifestando su decisión de referirse a una situación en la que fue mencionada, en detalle, a la denuncia de D.G..

Según dijo, esto se enmarcaba en la fiesta post estreno de Sin Filtro, en 2016, que se celebró en el edificio donde vivía López y Ariel Levy. Aseguró que vio a D.G. cuando ya se iba del evento y que fue cuando ésta bajaba la escalera desde el piso en que residía López, para luego escabullirse en el departamento de Levy con una actitud de “travesura”. Posteriormente, añadió, el actor le confesó haber mantenido relaciones sexuales con D.G.

Por lo mismo, Allamand desmintió haber sido testigo del abuso de López a D.G., como indicó la denunciante en su declaración, y aclaró que “Nicolás no consume drogas, lo conozco hace diez años, ni siquiera marihuana (…) esto lo menciono en referencia a que en el reportaje B.W. menciona que Nicolás le ofreció cocaína”.