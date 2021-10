Durante la tarde de este viernes, la convencional Giovanna Grandón, más conocida como “Tía Pikachu”, fue agredida por manifestantes cuando se acercó a la convocatoria que se estaba desarrollando en Plaza Baquedano.

La representante del distrito 12 en la Convención Constitucional fue duramente increpada por un grupo de sujetos, quienes comenzaron a insultarla, lanzarle objetos y escupos para que se fuera del lugar.

Además, la acusaron de “vendida”, debido al cargo que ejerce actualmente. Esta situación fue ampliamente cuestionada por diversos sectores políticos, desde compañeros y compañeras del órgano constituyente hasta parlamentarios como Gabriel Boric (CS), Marcela Sabat (RN) y Vlado Mirosevic (PL), entre otros.

Esta madrugada, la convencional agredida emitió una declaración pública a través de sus redes sociales, en la cual agradeció “todas las muestras de apoyo y tanto cariño”.

“El movimiento social que nace a partir del estallido del 18 de octubre, nació sin colores ni partidos políticos. Nos unimos en solidaridad y sororidad como una sola voz para exigir cambios, para exigir justicia social. Todas y todos queremos un mejor Chile, queremos terminar con las injusticias contra nuestro pueblo arrastradas por siglos (…) En definitiva, salimos a la calle a exigir la dignidad que nos fue arrebata a través de nuestra historia“, comenzó diciendo.

Asimismo, agregó “podemos tener diferencias entre quienes salimos a la calle a decir no más inequidad, pero lo importante es cómo nos hacemos cargo de esas diferencias”.

Grandón recalcó que “el diálogo es el camino que facilita el entendimiento y nos permite avanzar. Mi camino a la Convención ha sido sinónimo de esfuerzo, de tiempos sin familia, porque tengo un compromiso real con todas y todos, con el futuro de nuestras niñas y niños. Podré equivocarme, pero nunca jamás traicionaré mis valores, mis ideales, a mi clase trabajadora“.

En la misma línea, afirmó que la última jornada “fue difícil y especialmente dura para mí. Un grupo de personas comenzaron a gritarme, insultarme, me escupieron, me tiraron cerveza, botellas, piedras, y me golpearon. A todas esas personas quiero decirles desde lo más profundo de mi corazón, que yo jamás guardo o guardaré rencor, solo siento una profunda tristeza porque no puedo entender el ímpetu que los lleva al odio hacia una igual, hacia una compañera de ruta. que lucha y anhela, al igual que ellas y ellos un país más justo y digno”.

“La lucha no es, ni debe ser jamás, entre nosotras y nosotros, la lucha debe ser juntas y juntos para un futuro mejor”, subrayó, y añadió que “mi sentir es que estamos viviendo tiempos convulsos, un período de cambios sociales profundos, un proceso refundacional. donde existen fuerzas que se resisten fuertemente, incluso violentamente, para que esto no ocurra”.

“Me temo que se están creando artificialmente situaciones que dividen al pueblo, llevándonos a un punto vulnerable que facilita las condiciones sociales y políticas para no avanzar”, agregó.

Posteriormente, expresó que “a pesar de sentirme emocionalmente golpeada, tengo mi alma intacta. La integridad es, y será siempre, el color que marcará mi senda como madre, esposa, abuela y también la Tía Pikachu”.

“Seguiré manifestando y trabajando basada en mis ideales hasta el final, defendiéndolos como la persona de clase obrera que soy, empatizando con cada una de sus necesidades, anhelos y sueños hasta que la dignidad se haga costumbre”, concluyó.