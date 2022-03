Un increíble hecho se registró el pasado fin de semana en la playa de Colmuyao, ubicada en la comuna de Cobquecura, Región del Ñuble. Habitantes del sector reportaron que había un tiburón de aproximadamente cuatro metros de largo aparentemente varado a la orilla del mar, y que presentaba dificultad para moverse por lo que dieron aviso al Sernapesca.

René Vega, director regional (s) de Sernapesca Ñuble, relató que fue el concejal Claudio Vargas el primero en contactarse para dar cuenta de la situación. “Gracias al trabajo que realizamos en la lobería de Cobquecura rescatando crías de lobos marinos hace ya varios veranos, la comunidad sabe cómo proceder en casos de varamientos”.

En esta misma línea, Vega precisó que “siempre recomendamos no acercarse y mucho menos manipular fauna marina silvestre. No obstante, el concejal me indicó que no sólo había varado esta especie que luego identificamos como tiburón Vaca (Hexanchus griseus) sino que además estaba en trabajo de parto“.

Continuando con el relato, el director detalló que esta especie “también conocida como Peje Humo, es un tiburón de profundidad y su estado de conservación es casi amenazado, por tanto, había que actuar de manera rápida. Nuestro equipo más cercano tardaría más de una hora en llegar a Colmuyao, así que decidí ponerme en contacto telefónico con Consuelo Antezana, una de las personas que estaba en el lugar. Ella había colaborado en rescates de la lobería, así que le fui explicando cómo maniobrar a este animal y qué hacer con las crías”.

Un grupo de personas que estaba en la playa le avisó a mis colegas de Ñuble que el tiburón hembra estaba vivo, y no solo eso: estaba en pleno trabajo de parto!!!! Si señores y señoras, estaba a punto de traer sus bendiciones al mundo. pic.twitter.com/fpfrenxLfX — Chungungo 🦦🇨🇱 (@chungungoSNP) March 7, 2022

Cabe señalar que luego de este procedimiento, según indicó el organismo público, el ejemplar hembra “tuvo 11 crías, 3 nacieron muertas y 8 vivas. Estas últimas fueron llevadas al mar de inmediato y se adentraron a profundidad”.

Después de un rato vino la maniobra más compleja, devolver al mar a la madre recién parida. Afortunadamente las personas pudieron desvararla y se adentró en las aguas. pic.twitter.com/aqtK0qLRAw — Chungungo 🦦🇨🇱 (@chungungoSNP) March 7, 2022

