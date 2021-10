En la previa de la vigésima sexta versión de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático (COP26) que se celebrará entre el 1 y el 12 de noviembre, la revista Time de Estados Unidos entrevistó a la presidenta de la Convención Constitucional, Elisa Loncon.

El semanario, comienza contextualizando sobre “la sed del mundo hacia los combustible fósiles” y la destrucción de la naturaleza por parte de los seres humanos.

Asimismo, argumentan que la acción de las personas ha desencadenado las crisi climática y ecológica que “amenazan nuestras vidas”.

En ese sentido, uno de los principales objetivos de la COP26 es mejorar la relación de los seres humanos con la naturaleza, y así poder restaurar los bosques y humedales para absorber más carbono, frenar la pérdida de especies animales y proteger los ríos y manantiales del planeta.

“Elisa Loncon Antileo está liderando un intento de reequilibrar esa relación y transformar el enfoque de la humanidad hacia el mundo natural en su país de Chile”, indica el reconocido medio a nivel mundial.

