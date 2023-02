El día en que Tito Fernández negó acusaciones de abuso sexual: “De justo no tiene nada”

Durante esta jornada de sábado se dio a conocer el fallecimiento de Humberto Baeza Fernández, más conocido como Tito Fernández, quien padeció de diversos problemas de salud que lo llevaron a pasar sus últimas horas de vida entre cuidados de casa y el Hospital de Puerto Montt.

Uno de los episodios más controvertidos en su carrera como artista fueron las tres denuncias que recibió por parte de mujeres que lo acusaron de delitos sexuales. Por esta razón se determinó una medida cautelar a la espera del juicio, la que finalmente fue levantada por razones de su delicada salud.

Respecto a este tema, en octubre de 2018 El Temucano conversó de forma exclusiva con CHV Noticias, donde aseguró su inocencia: “Claro que es injusto, o sea de justo no tiene nada“.

Asimismo, en ese momento explicó que se sentía “impactado realmente, muy impactado, pero habrá que tomar los caminos que corresponde para llegar a una conclusión respecto a esto y conocer de qué se trata, porque no sé ni de qué persona viene”.

También, argumentó que “me han llamado, no mis amigos precisamente, porque yo no soy persona de amigos, pero sí la gente que me conoce me ha llamado para decirme que están conmigo porque yo no he hecho nada”.

De igual manera, comentó que, en ese entonces, sus fanáticos aún lo aclamaban, por lo que sus shows eran una vía de escape para él. “Me mantiene un poco mejor, pero yo creo que eso también me va a perjudicar, o sea muchísimo”, dijo.

Al ser consultado por su inocencia, en ese momento indicó que “de todas maneras” lo era.

Por último, en la entrevista exclusiva con nuestro equipo, Tito Fernández reveló que tenía “harta pena porque no entiendo porque se solucionan así las cosas”.