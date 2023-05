Por sólo $3 mil pesos: Tobogán en el que quedó “atascado” el pdte. Boric ya se encuentra operativo nuevamente

La imagen del presidente Gabriel Boric en un resbalín de Punta Arenas circuló durante varios días en internet luego de que el mandatario se quedara atascado en la estructura.

Ante esta situación, se refirió al tema en sus redes sociales recordando a su abuelo, con quien paseó por varias calles de su ciudad natal.

“Pienso en él cuando cruzo un puente o veo un tobogán vacío, y nunca voy a dejar de cruzarlos o recorrerlos aunque hayan indiscretos que pretendan robar ese momento“, señaló el mandatario a través de su cuenta de Instagram.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Gabriel Boric Font (@gabrielboric)

Por entonces, el alcalde de la comuna, Claudio Radonich, señaló que no estaba roto, sino que el tobogán ubicado en Plaza Progreso venía por partes y la última de ellas se había desprendido.

Fue durante esta semana que trabajadores municipales fueron a arreglar el tobogán. De acuerdo con el jefe comunal, el problema se solucionó con seis pernos de 15 milímetros.

El jefe comunal también informó que el trabajo tuvo un valor de $3 mil pesos, ya que las seis unidades costaron $502 cada uno. No obstante, estas piezas ya se encontraban disponibles en la municipalidad.

“Si se hubiera roto, ahí hubiera sido un tema mayor, porque estos juegos tipo modulares no se venden por separado. Si hubiese pasado no tendríamos problemas en tomar las acciones de cobro a quien lo rompió, pero en este caso no fue así”, explicó la autoridad local al medio El Pinguino.

Además, Radonich también confirmó que recibió y respondió un oficio enviado por el diputado Axel Kaiser para verificar los costos del daño al tobogán.