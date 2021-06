Tomás Vodanovic (Frente Amplio) asumió como nuevo alcalde de Maipú, en reemplazo de Cathy Barriga (UDI), quien estuvo un periodo de cuatro años al mando del municipio.

La ceremonia se realizó en las afueras de la sede local y contó con los concejales, quienes también tomaron el cargo por el que fueron elegidos en las elecciones del 15 y 16 de mayo.

En sus primeras palabras como nuevo jefe comunal, Vodanovic afirmó que recibe un municipio “que está profundamente dañado, no solamente desde lo financiero, sino que también desde lo organizacional y también una comuna que ha sufrido las consecuencias de esa mala gestión”.

“Sabemos la situación en la que se encuentra nuestra sanitaria pública con más de 15 mil reclamos de filtraciones de agua no atendidos, el estado de calles y veredas y el nulo relacionamiento que se ha tenido con el mundo social”, añadió.

Además, apuntó a no hacer una constante crítica al trabajo que hizo Barriga en el cargo, debido a que pretende “mirar hacia adelante y ver cómo nosotros y nosotras podemos construir un mejor Maipú, donde la vida digna y la justicia territorial llegue a cada barrio, ese es el desafío”.

Por otra parte, Vodanovic lamentó que la ex alcaldesa no haya participado en la ceremonia de cambio de mando, ya que solamente se expresó con un video en su cuenta de Instagram, donde se le vio retirando los cuadros y adornos de su oficina.

El nuevo alcalde afirmó que el diálogo con Barriga “ya no fue, no sacamos nada con seguir dándole vueltas a ese tema. Lo importante hoy es enfocarnos en lo que nosotros podemos hacer en la comuna, ya no somos un proyecto que tiene que impugnar o criticar, somos un proyecto que tiene que hacerse cargo de construir un mejor Maipú y por eso nos van a evaluar los vecinos y vecinas de la comuna”.