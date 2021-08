Tonka Tomicic rompió este lunes el silencio sobre la investigación de la Fiscalía que involucraría a su pareja, Marco Antonio López Spagui, popularmente conocido como Parived, apuntado por presunta receptación de relojes de lujo.

A través de la pantalla de su programa en Canal 13, la conductora desmintió estar siendo indagada por el Ministerio Público.

“Es absolutamente falso que yo esté siendo investigada en esos hechos. Lo desmiento categóricamente”, expresó, refiriéndose a “una nota que fue emitida anoche con respecto a una filtración de una investigación, donde, según el medio, soy mencionada”.

En esa línea, sentenció que “un mínimo en el ejercicio periodístico es chequear la información antes de repetir de manera parcial una versión, y también una versión parcializada de los hechos”.

“Todo lo que tengo lo he obtenido con esfuerzo y con sacrificio. Jamás he preferido el camino fácil para conseguir algo en mi vida”, añadió Tomicic, señalando que su carrera en televisión comenzó cuando tenía 13 años.

“Esa es la manera en la que me criaron, me formaron mis papás. Con esos valores inquebrantables. No estoy dispuesta a aceptar que se enlode mi honra de manera irresponsable”, cerró.

Investigación por contrabando

La investigación en la que se vio involucrado Parived apunta a un grupo de funcionarios de la Policía de Investigaciones (PDI) relacionados con contrabando de joyas y relojes de lujo.

De acuerdo a Ciper Chile, la red de contrabando incluye a empresarios receptadores de accesorios de lujo robados en el extranjero, entre ellos, el esposo de Tonka Tomicic.

Según el citado medio, Parived habría comprado tres relojes marca Rolex, cuyos precios van desde los $4,5 hasta los $70 millones y la Fiscalía se encontraría investigando cheques de la animadora que podrían estar relacionados con el delito.

Marco Antonio López emitió una declaración pública para aclarar los antecedentes, afirmando que “se informa que estoy siendo indagado por la compra de relojes de origen ilícito y se menciona a mi señora. Quiero ser tajante y claro: Jamás he incurrido en algún tipo de conducta reñida con la ley, ni menos involucraría a mi familia en una situación de esa magnitud”.