“Se llevaron mis cajitas con mis cosas”: Tonka Tomicic relató cómo se siente verse involucrada en Caso Relojes

Este viernes, Tonka Tomicic rompió el silencio y se refirió al Caso Relojes, por el cual su ahora ex pareja Marco López Spagui fue formalizada por los delitos de receptación aduanera, delitos tributarios y asociación ilícita.

La animadora habló en la señal online de Canal 13, donde anunció su separación del anticuario conocido como Parived, quien quedó con arraigo nacional.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Tonka Tomicic (@tonkatomicicpetric)

Sin embargo, también tuvo palabras sobre la investigación y dejó en claro que ella no tiene ninguna participación en los cargos por los que es acusado su esposo.

“Te sientes vulnerado”

“Estoy tranquila, pero sí a veces siento rabia, mucha tristeza, también impotencia, ver que hablan de ti en otros canales, en los medios”, confesó la ex animadora del Festival de Viña.

De acuerdo a su declaración, ella y Parived sabían de la investigación desde hace varios meses antes del reportaje de Ciper Chile. “Cuando vi el mensaje no me sorprendió, porque conocía la info, pero no puedo negar que no fue un balde de agua fría, porque entendía lo que iba a significar mediáticamente”, reconoció.

Sobre el allanamiento realizado a su casa durante la jornada del pasado martes, la conductora expresó que “te sientes tremendamente vulnerado”.

“Estaba sola. Marco Antonio no estaba. Yo los recibí, hicieron su trabajo los detectives con un protocolo y un orden. Es terrible. No sé cómo expresar eso. Es muy fuerte que revisen todas tus cosas. Entiendo que es su trabajo, pero te sientes super vulnerado, indefenso, te sientes en una situación difícil”, relató.

Junto con eso, Tomicic reveló los objetos que pesquisaron los detectives de la PDI: “Se llevaron mis cosas, mis cajitas con mis cosas, una pulsera de mi abuelita. El anillo que me gané cuando salí Miss Chile. Un reloj mío, un regalo que está debidamente informado. Tengo la boleta de ese reloj. Unos anillos que me regalaron mis primas de Croacia, unas pulseras, cosas que tengo de hace mucho tiempo”.

“Se llevaron mis argollas de matrimonio”, añadió, comentando que “son tus recuerdos, son tu historia que está reflejada en cosas”.

Asimismo, la animadora aseguró que cree en la inocencia de Parived, quien a través de su defensa acusó falencias en la investigación.

“Yo creo en lo que me dice, por supuesto que sí”, indicó, expresando que “espero que se compruebe la verdad y que salga esa verdad a la luz y que sea positiva. Los detalles los tiene que hablar Marco Antonio. Deseo que todo salga bien, que todo sea favorable para él”.