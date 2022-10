“Me despedí de mi hija”: Pasajera relata “pánico” en vuelo por “situación extrema” desde Santiago a Paraguay

Un avión con trayecto desde Santiago a Asunción, Paraguay, quedó con serios daños luego de atravesar una tormenta, obligando a la tripulación a aterrizar de emergencia en Foz de Iguazú en Brasil.

El hecho ocurrió el miércoles 27, cuando “condiciones meteorológicas severas” , según informó Latam Airlines, afectaron al vuelo 1325 LATAM.

Según información preliminar, la aeronave hizo un desvío de emergencia a la ciudad brasileña debido a la tormenta que azotaba a la zona. Posteriormente, despegó de Foz de Iguazú hacia Asunción, donde aterrizó con algunos daños que quedaron registrados en algunas fotos que se compartieron en redes sociales.

Debido al incidente, aparecieron relatos de pasajeros que aseguraron que, desde la tripulación, les dijeron que se pusieran en posición de impacto, lo que provocó pánico al interior del avión.

El Vuelo 1325 LATAM Paraguay con destino a #Asunción declaró emergencia al verse afectado por una situación extrema meteorológica en vuelo hacia Ap. Silvio Pettirossi, Asunción #Paraguay. Equipo investigador @DGACChile esta en coordinación con la autoridad Aeronáutica Paraguaya. — DGAC Chile (@DGACChile) October 27, 2022

Azafata: “Preparen posición de impacto”

Una de las pasajeras que estaba abordo del avión al momento de la emergencia fue la modelo paraguaya Pabla Thomen, quien entregó los primeros detalles de los momentos al interior de la aeronave.

“Cuando estábamos a 30 minutos de llegar a Asunción empezamos a sentir las turbulencias, fue bastante terrible. Decidieron irse a aterrizar a Foz (de Iguazú) pero no pudimos bajar porque no estaba la Policía de Migraciones”, contó a Radio Monumental.

“Abrieron la puerta del avión para que entre algo de viento, me coloqué con mi hija y estuvimos dos horas. La mitad de los pasajeros decidieron bajarse y no pudieron aguantar el estrés de esa turbulencia y me arrepiento de seguir con el vuelo y llegar hasta Asunción, porque mi papá estaba de cumpleaños y quería llegar como sea”, agregó.

Luego, la comunicadora detalló que, cuando se acercaban a Asunción, comenzaron fuertes turbulencias que desató el caos entre los pasajeros.

“El piloto nos dice que nos preparemos para un aterrizaje forzoso. Después, nos dice la azafata que nos preparemos para posición de impacto. Yo trataba de abrazar a mi hija porque era la más vulnerable de todo el avión. (…) Gracias a Dios nunca llegó el impacto”, contó. Incluso dijo que en medio de ataques de pánico “me despedí de mi hija diciéndole que la amaba”.

En tanto, desde Latam, a través de un comunicado expresaron que el avión “atravesó condiciones meteorológicas severas durante su trayecto de vuelo. La aeronave realizó un aterrizaje de emergencia en Asunción, procedimiento que ese realizó sin inconvenientes a las 23:09. Tanto los pasajeros como la tripulación se encuentran en buenas condiciones“.

🗣️ "Estaba con mi hija, solas. El piloto nos dice que nos preparemos para un aterrizaje forzoso. Mi cinturón se desabrochó, pedí socorro. Estoy con ataques de pánico. Me despedí de mi hija diciéndole que la amaba", Pabla Thomen, pasajera del vuelo Santiago – Luque.#AM1080 📻 pic.twitter.com/hVoNkO4jXx — Monumental AM 1080 (@AM_1080) October 27, 2022

Paraguay | Así quedó el avión del vuelo de terror, luego de meterse en la tormenta ✈️⛈️ El avión salió de Santiago de Chile y debía aterrizar en Asunción ayer en horas de la tarde. pic.twitter.com/SYpfe6QLMD — Canal7Ibarreta (@Canal7Ibarreta) October 27, 2022

🔸 Esto dijo el Piloto del Vuelo A320 en Foz tras desviar Santiago – Luque. 🗣️ "En Asunción está mejorando el tiempo (por favor, me quiero bajar, responden pasajeros). Tenemos un problema que escapa de nuestras manos. No dejan desembarcar hasta que venga Migraciones"#AM1080 pic.twitter.com/exs306pjF9 — Monumental AM 1080 (@AM_1080) October 27, 2022