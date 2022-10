Ratificado: Senado aprobó por amplia mayoría adhesión al TPP-11

El Senado aprobó este martes la adhesión de Chile al Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico, conocido como TPP-11.

Tras varias semanas de polémica e incertidumbre, finalmente la Cámara Alta respaldó la iniciativa por 27 votos a favor, 10 en contra y solamente una abstención.

Algunos de los que decidieron oponerse en la votación fueron los parlamentarios Juan Ignacio Latorre (RD), Claudia Pascual (PC) y Alejandra Sepúlveda (FRVS), todos pertenecientes al oficialismo.

El debate no estuvo exento de polémicas, ya que el acuerdo comercial no estaba en el programa oficial del gobierno del presidente Gabriel Boric, aunque el propio mandatario señaló que no entorpecería el cronograma del Senado.

Durante su exposición, la canciller, Antonia Urrejola, admitió que la cartera hizo un análisis sobre el TPP-11 y que el jefe de Estado “ha decidido, dentro de sus facultades exclusivas, esperar el avance de las ‘side letters’ -cartas laterales, en inglés- antes de ratificar el acuerdo”.

En el acuerdo ya están suscritos Australia, Canadá, México, Japón, Malasia, Nueva Zelanda, Perú, Singapur y Vietnam, esperando también Brunei ratifique su integración.

Según el sitio oficial de la Subsecretaría de Relaciones Económicas Internacionales el objetivo del tratado es “promover la integración económica, establecer marcos legales predecibles para el comercio, facilitar el comercio regional y promover el crecimiento sostenible”.

Sin embargo, los principales detractores argumentan que esto favorece principalmente a las empresas transnacionales y que incluso el Estado chileno puede ser demandando por éstas si es que incumple ciertas normativas.