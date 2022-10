“Si no haces lo que quiero, te voy a incendiar”: Trabajador fue rociado con bencina en asalto a joyería del Apumanque

Durante la mañana del domingo, un trabajador de una joyería ubicada en el mall Apumanque fue víctima de un violento asalto en la tienda de Las Condes. Según relató al dueño del local, Ricardo Tscherebillo, el delincuente lo habría rociado con bencina y amenazado con prenderle fuego. “Lo que me dice mi trabajador es que entró un ex trabajador cerró la cortina, lo roció con bencina y le dijo ‘si no haces lo que quiero, te voy a incendiar’”, relató el empresario.