“¡Los atendí cuando fueron alumnos!”: Trabajador interpela a rector de la UACH por despido tras 40 años de servicio

Acompañado por una decena de personas que, a simple vista, superaba las 40, Leonardo Beroiza interpeló al rector de la Universidad Austral de Chile en Valdivia, a raíz de un despido tras varias décadas de funciones en la institución. Así quedó registrado en un video que se ha viralizado durante las últimas horas.

El hecho ocurrió el pasado lunes 9 de enero y se viralizó a través de la cuenta de Facebook del Sindicato Nacional de Trabajadores UACh, mismo que participó en la mencionada intervención.

Beroiza fue desvinculado tras 40 años de servicio en el casino de la casa de estudios y, de acuerdo con su testimonio, la notificación de la noticia “ni siquiera fue hecha a la cara”, según se aprecia en la grabación.

“A mí me quedan 5 años todavía para seguir trabajando en la universidad”, expresó el ahora ex trabajador, quien también agregó que su hija estudia en el campus y que no sabe cómo lo hará para pagar el arancel.

“Ni siquiera me miraron a la cara”

Visiblemente emocionado, el funcionario explicó a las autoridades que “ha sido el paño de lágrimas de los alumnos y la mano que los ha apoyado y dado de comer“, denunciando que lo fueron a “tirar como un papel higiénico al tacho”.

“No me prepararon como lo hacen con los otros colegas cuando se van jubilados”, sostuvo también, justo antes de preguntar “¿por qué no me mandaron a otra unidad? Ni siquiera me miraron a la cara para despedirme”.

En esa línea, afirmó que “tengo mi hoja de vida impecable y ni siquiera me miraron a la cara para decirme ‘tú estás desvinculado’“, complementando de esta forma lo mencionado anteriormente.

Para cerrar su relato, Leonardo emitió una frase que provocó aplausos entre las personas que estaban apoyándolo en el lugar. “¿Tengo derecho yo a eso con los 40 años de servicio? Dígamelo usted con la mano en el corazón. Yo los atendí a ustedes como alumnos“, dijo al rector.

La respuesta de la universidad

CHV Noticias tomó contacto con la Universidad Austral de Chile y esta informó que ayer martes se sostuvo una reunión con la directiva del Sindicato Nacional N°1 de Trabajadores.

En dicha instancia, según la institución, “se reiteró que estas medidas responden a los ajustes que están en proceso“, agregando que “ya se han dado a conocer varias otras medidas de adecuación que requieren entendimiento por parte de la comunidad”.

“Debemos ser enfáticos en que los despidos son extremadamente dolorosos y que estamos obviamente disponibles para perfeccionar la forma“, señalaron en relación a la desvinculación de Beroiza.

Finalmente, comunicaron que este jueves continuarán las reuniones con la directiva sindical y afirmaron que harán “más participativos los procesos para paliar, en la medida de lo posible, el dolor y el perjuicio que estas medidas significan para muchas familias en Valdivia”.

Revisa el video a continuación: