Trabajador venezolano habló tras agresión xenófoba: “Creo en su perdón para que esto pare”

Amplio rechazo generó la reacción de un hombre que amenazó y lanzó frases xenófobas a un ciudadano venezolano que trabaja en un minimarket en Ñuñoa.

“Te voy a sacar la conch…, venezolano cu… (…) Despatriado cu… (sic), estás en mi país y aquí nosotros mandamos, no ustedes”, es solo parte de lo que dice el sujeto.

Tras el paso de algunas horas, el involucrado pidió disculpas, asegurando que había bebido alcohol en exceso.

“Logré perdonarlo”

Por su parte, el cajero de OXXO afectado relató lo sucedido, contando que el hombre se molestó al comentarle que no estaba permitido el ingreso de mascotas al local.

“Cuando ingresa es a golpear, golpea a mi compañero, mi compañero lo sostiene, pone su mano de escudo, compañero chileno, y luego muchas muchas patadas, muy seguidas. Cuando logra darme en el rostro, yo ahí perdí un poquito el control y le di un golpe. Luego lo empujo y mi compañero lo logra sacar del área”, dijo Derwin en conversación con Canal 13.

En esa línea, comentó que su compañero quedó evidentemente afectado, sufriendo incluso un ataque de ansiedad: “Yo también estaba afectado, lógicamente, él me dijo que tenía que estar drogado, evidentemente está con licor“.

Continuando con su relato, Derwin sostuvo que “él alega que le han amenazado a su perra, lo han amenazado de muerte a él y solamente pensar eso no me gustaría”.

“El agredido fui yo, mi compañero, evidentemente las agresiones xenófobas fueron en mi contra. Todo bien, logré perdonarlo, no lo ataqué, no hay motivos para que esto siga en su contra, o sea, de que a él le hagan algo que atente contra su integridad, tanto de la perra, de él o algún familiar, no hay motivos ya. Reconozco la valentía de acercarse a pedirme perdón”, aseguró.

“Hay palabras que duelen, más que un golpe físico, una agresión física, pero no hay motivos para no perdonar. Como dije, él me pidió perdón, yo apuesto y creo en su perdón para que esto pare porque sé la magnitud de todo lo que ocurrió”, cerró.