Trabajadores de Codelco insisten en paro nacional tras reunión con ministros: “No tienen fundamentos”

Los trabajadores de Codelco comunicaron que irán a un paro nacional tras el anuncio del Gobierno de que cerrará la fundición Ventanas, ubicada en el cordón industrial Quintero-Puchuncaví. La medida ha generado duras críticas de los distintos sindicatos de la empresa, quienes temen por el futuro de su fuente laboral pese a que el Presidente Boric aseguró que serán reubicados bajo las mismas condiciones. Tras la primera parte de su reunión con el ministro Secretario General de la Presidencia (Segpres), Giorgio Jackson y la ministra de Minería, Marcela Hernando, y al no poder alcanzar un acuerdo, han decidido seguir adelante con su huelga. El presidente de la Federación de Trabajadores del Cobre (FTC), Amador Pantoja, señaló que “estamos convencidos que hoy día el camino más importante es simplemente una paralización, en donde ya tenemos otras organizaciones que hoy van a incorporarse a este proceso. No nos quieren escuchar, ni entender y le garantizamos que la inversión es mucho menor que el cierre, y eso significa que no hay voluntad”. Andrea Cruces, presidenta del sindicato 1 de Codelco Ventanas, y Alejandro Uchoa, dirigente de trabajadores contratistas, y aseguran que los casos de intoxicación no se deben a la fundición.