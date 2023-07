“No nos quiten lo bailao’”: Trabajadores de Mito Urbano de Manuel Montt protestaron por no renovación de patente

Casi un centenar de trabajadores del local nocturno Mito Urbano protagonizaron este martes una manifestación afuera del municipio de Providencia. ¿La razón? El anuncio de la no renovación de su patente para vender alcohol. Según señalaron, desde la Municipalidad no se les ha argumentado con detalles el motivo de la determinación, por lo que presentaron un recurso de protección en la Corte de Apelaciones para revocar la medida. En total son siete los locales a los que no se les renovará la patente, sin descartar que se sumen más. En el caso de este club ubicado en el barrio Manuel Montt, aseguran que cumplen con todas las normativas, como capacitación de guardias y detector de metales; aunque la problemática radicaría en los graves hechos registrados en las afueras del recinto.