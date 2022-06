Emplazó a Estados Unidos: El traspié del presidente Boric en la Cumbre de las Américas

La IX Cumbre de las Américas ha sido escenario del debut del presidente Gabriel Boric en este tipo de foros donde la bienvenida se la dio este miércoles el mandatario Joe Biden. Pero justo antes de la anunciada reunión bilateral entre ambos, el jefe de Estado chileno lideró un encuentro no exento de controversia sobre la protección de los océanos. “Si somos capaces de utilizar nuestros liderazgos para proteger lo que es de toda la humanidad (…) vamos a estar contribuyendo de manera decidida, y le vamos a poder decir con más propiedad a los países desarrollados, como Estados Unidos que no está aquí presente, como la Unión Europea, China e India, que tienen el deber de hacer más esfuerzos”, dijo. Pero tras la pública queja, debió echar pie atrás porque tres puestos hacia su derecha estaba sentado y representando a EE.UU., nada más que el ex secretario de Estado norteamericano, John Kerry, actual enviado especial para la crisis climática.