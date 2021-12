Son tiempos turbulentos para el partido del oficialismo y los conflictos siguen apareciendo. Luego de que el ex timonel del partido Renovación Nacional, Mario Desbordes, criticara severamente al partido e incluso dijera que no descarta renunciar a este, fue durante el miércoles que llegaron las repercusiones por parte del partido político. Sin embargo, el motivo de estas habrían sido otros y no sus recientes declaraciones.

“El partido está yéndose a un rumbo que a mí no me identifica para nada”, fue parte de lo que estableció el ex ministro en una entrevista a mitad de esta semana. Pero hubo otra cosa que molestó profundamente a RN; se trató de una acción ocurrida durante las últimas elecciones municipales del presente año. Según informó el diario nacional La Segunda, Desbordes recibió una sanción por parte del Tribunal Supremo.

Este problema se originó cuando un miembro de su partido lo denunció por no haber respaldado a Isabel Valenzuela, candidata de la UDI a alcaldesa de la comuna de Colina. En su lugar, el político habría apoyado a un ex RN Gonzalo Torres. En dicha denuncia, se pedía que el militante fuera expulsado. No obstante, la determinación final fue solamente llevar a cabo una amonestación.

“Se rechaza la denuncia, porque se basó en señalar que Desbordes había apoyado a un candidato de otro partido, lo que presupone que había un candidato de RN, pero lo que sucedió es que había una postulante del pacto (UDI) y no de RN”, fue lo que señaló Víctor Avilés, ministro del TS que llevó el caso.

Desbordes respondió a esta amonestación diciendo que “me sorprende la creatividad del TS. En su momento pedí la inhabilitación de Avilés porque pertenece al estudio jurídico de Carlos Larraín y es cercano a Diego Schalper, por lo que no tiene objetividad. Sobre todo cuando hay un audio donde Tomás Fuentes dice que tiene el control del TS, en alusión a Avilés”