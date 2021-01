(Agencia UNO/CHV N0ticias) – El Tribunal Calificador de Elecciones (Tricel) aplicó suspensión del ejercicio del cargo por un mes, sin el 50% de sueldo y sin poder hacer uso de los derechos y prerrogativas inherentes al alcalde de Huechuraba, Carlos Cuadrado.

El jefe comunal había sido acusado por dos concejales, por al menos ocho faltas a la probidad.

“Esta magistratura concluye que, la circunstancia que la autoridad haya procedido sin la aprobación del Concejo Municipal denota, por parte del alcalde, una omisión que obstruye la legítima facultad del concejo para que se fiscalice y evalúe la gestión del edil, especialmente para verificar que los actos municipales se hayan ajustado a las políticas, normas y acuerdos adoptados por el concejo, lo que a juicio de este tribunal constituye un incumplimiento a los deberes propios de su cargo y lo hace acreedor a la correspondiente sanción”, determinó el fallo.

Por lo que el fallo acogió el requerimiento a “aplicar al Alcalde de la comuna de Huechuraba don Carlos César Luis Cuadrado Prats, alguna de las medidas disciplinarias a que se refiere el artículo 120 de la Ley N°18.883, y consecuencialmente, se sanciona al Alcalde señor Cuadrado con la medida disciplinaria contemplada en el artículo 120“.

Según el concejal que denunció la situación, José Luis Ávila, “con este resultado obtenido, nos queda claro que los principios del alcalde no estaban firmes, que el compromiso moral del alcalde, no era con el pueblo de Huechuraba, que la traición no ha venido de este concejal, quien sólo ha cumplido con su deber y rol de fiscalizar y denunciar ante las instancias pertinentes hechos irregulares como el que ha sido denunciado”.

“Tengo mucha fe en el buen juicio de la comunidad de Huechuraba para distinguir quiénes actúan con rectitud e idoneidad moral y confío que, en las próximas elecciones municipales, decidan a través de su voto terminar definitivamente con la corrupción, el nepotismo, el abuso, el despotismo y la tiranía. Nuestra comuna y sus vecinos se merecen vivir mejor, y será posible sólo si usted así lo decide”, enfatizó.