Preocupación por aumentos de turbazos en casas: Así operan las bandas delictuales

El denominado ‘turbazo’ se ha convertido en el nuevo modo de operar de bandas delictuales. Un delito que tiempo atrás no veíamos tan presente y que también ha ocurrido en otros países. Lamentablemente, acá en Chile, pareciera ser que cada vez hay más robos de este tipo. “Por la característica del delito, llama la atención el nivel de violencia. No es normal que entren 10 personas a una casa, que baleen a una mujer cuando no hay ninguna necesidad de hacerlo y que roben a su mascota con lo doloroso que eso es para una familia”, afirmó Tomás Vodanovic, alcalde de Maipú, comuna donde se produjo el último turbazo.