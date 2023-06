“Quedé en shock”: Turista “gringo” narró minutos de terror al ser asaltado durante cita en Puerto Varas

Un turista estadounidense compartió una terrible experiencia que vivió en Puerto Varas, donde acusó ser atacado por un joven.

A través de su cuenta de TikTok @laextranperra, el hombre relató que el agresor fue un joven veinteañero al que conoció por una aplicación de citas.

“Luce como un típico chileno, de ojos café y pelo castaño. Era muy agradable”, señaló el tiktoker, añadiendo que su nombre sería Benjamín.

“Todo fue muy bien antes de esto. No sabía que pasaría. No había ninguna red flag. Parecía un chico agradable”, aseguró.

Junto a esto, relató también que el individuo con el que quedó de juntarse “quería ver el amanecer conmigo y accedí. Me dio un abrazo, me preguntó cómo estaba y de la nada sacó una pistola y me dijo que le diera mis cosas. Y quedé en shock”.

El relato del ataque

En el video de casi ocho minutos, el joven mostró las graves lesiones que le provocó el tener que esquivar el arma. “Hay sangre por todos lados”, indicó con la cara y el pecho ensangrentados.

“Le quité la pistola, pero me la quitó de vuelta y me golpeó en la cara”, expresó, contando que tiene 10 puntos en el rostro.

Además de decir que interpuso una denuncia ante Carabineros, hizo una recomendación a las personas en Puerto Varas: “Ten cuidado con quiénes conoces a través de aplicaciones de citas”.

“La gente aquí se volvió muy creativa con sus trucos”, mencionó evidentemente afectado.

Mira los videos acá:

(Ojo: Contenido sensible)