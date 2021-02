La UDI presentó una reclamación para que el Servicio Electoral (Servel) retire la candidatura constituyente del ex frentista Vasili Carrillo, quien va en la lista de la Coordinadora Nahuelbuta Biobío, en el Pacto Apruebo Dignidad, buscando representar al distrito 21.

El documento argumenta que Carrillo está “afecto a una condena a pena aflictiva”, lo cual le impediría ser candidato a la Convención Constitucional. Esto, tras la condena que recibió en 1993 por infracción a la Ley de Control de Armas.

El texto de la reclamación, que fue presentado a fines de enero y publicado ahora por Radio Bío-Bío, indica que Carrillo “no cumple los requisitos establecidos en el artículo 132 de la Constitución Política”.

“El Servicio Electoral debió haber rechazado su candidatura, objetivo que se pretende por medio de la presente acción de reclamación ante vuestro Excelentísimo Tribunal”, señala el documento, firmado por el abogado Juan Cristóbal Recart en representación del gremialismo.

Por su parte, el ex miembro del Frente Patriótico Manuel Rodríguez (FPMR) y actual candidato constituyente, respondió que “son casi 50 años de persecución política”.

En conversación con el citado medio, explicó: “fui condenado por la Ley de Control de Armas por mi militancia en el FPMR. Más allá de que me hayan o no pillado con armas, pero, no voy a mentir, jamás me encontraron con una. Lo digo porque no voy a huir de un pasado que me siento muy orgulloso. Aquí la UDI dice que fui condenado a pena aflictiva, pero eso no es así”, apunta.

La condena de Carrillo era de tres años y 541 días de prisión, sin embargo, la Corte de Apelaciones de San Miguel determinó que debía quedar en libertad al haber pasado cerca de cinco años en prisión, con lo que su pena ya estaba cumplida.