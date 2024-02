Pdte. Boric entregó detalles de última conversación con Sebastián Piñera: “Deberíamos tomar nota de estas virtudes”

El Presidente Gabriel Boric reveló en su discurso en el Funeral de Estado la última conversación que tuvo con Sebastián Piñera, antes del accidente aéreo que terminó en la muerte del ex presidente.

Durante esta joranda, el mandatario participó de los últimos honores y ceremonias en homenaje al ex presidente, antes de que este sea llevado por su cortejo fúnebre al Parque del Recuerdo.

La última conversación de Boric con Piñera

En su intervención, el mandatario reveló que el lunes en la noche sostuvo una conversación con Piñera respecto a la catástrofe que se vive en la Región de Valparaíso a causa de los incendios forestales.

“El lunes en la noche, como se había hecho público, habíamos conversado bien entrada la noche, telefónicamente, sobre esta tragedia y también sobre otras materias de contingencia, tanto nacional como internacional”, reveló Gabriel Boric.

Asimismo, dio a conocer la ayuda que Sebastián Piñera le había propuesto para solventar la crisis: “Había puesto a disposición a sus colaboradores, que estaba organizando, para colaborar en la superación de esta tragedia y en la reconstrucción que no será fácil”.

“Nunca se dejó llevar por el fanatismo o rencor”

También el Presidente tomó la oportunidad para agradecer el apoyo recibido por el ex mandatario: “Agradezco profundamente esa voluntad y tomo esa palabra que, no me cabe ninguna duda, será necesaria y le hará bien a Chile, en particular, a Viña del Mar, Quilpué y Villa Alemana”.

Para cerrar el discurso, el mandatario resaltó la calidad política de Sebastián Piñera: “Esto me permite afirmar que Sebastián Piñera fue un hombre que siempre puso a Chile por delante, que nunca se dejó llevar por el fanatismo ni el rencor. Todos quienes estamos en política deberíamos tomar nota de estas virtudes“.

Síguenos en