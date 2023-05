“He tenido una vida muy grata”: Las reflexiones de Patricio Bañados en su última entrevista a CHV

En medio del recuento de votos de la elección de consejeros constitucionales, la familia de Patricio Bañados confirmó su fallecimiento a sus 87 años, noticia que conmocionó al país.

El reconocido periodista, conductor y rostro de la franja del No, brindó su última entrevista a CHV Noticias en una íntima conversación con el especial “CHV 60 Años”, donde aseguró haber tenido una vida muy grata.

Bañados es recordado, dentro de tantas otras razones, por su frase “esto no lo puedo leer” durante la emisión del entonces Canal 9, donde se negó a dar a entregar una información falsa que buscaba desprestigiar un encuentro de la oposición a la dictadura que se realizaba en el Teatro Caupolicán.

“Yo tengo la sensación de que he tenido una vida muy grata”, comenzó diciendo Patricio Bañados en su entrevista con Chilevisión, donde además agregó que “cuando murió mi padre, mi mamá tuvo que arrendar partes de la casa para poder subsistir“.

“Empecé haciendo clases particulares, la primera vez que hice clases particulares tenía once años de edad“, agregó el reconocido periodista, quien sentenció la entrevista recalcando que “haciendo abstracción de eso, he tenido una vida muy grata”.

“Yo quería conocer, ver… Y vi. Vi Australia, Sudáfrica, la India, el Taj Mahal, los palacios de los zares en San Petersburgo, la habitación de Atahualpa que tenía que llenar en Cajamarca, de oro”, relató.

“Tuve un excelente matrimonio, todavía estoy casado. Mis hijos, un encanto, me quieren, no sé por qué me quieren. Ha sido una vida muy grata”, relató emocionado.

