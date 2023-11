La despedida de Luis Larraín: “Sigan adelante con sus luchas”

Una lamentable noticia se dio a conocer a través de las redes sociales del activista y cofundador de la Fundación Iguales, Luis Larraín, durante la madrugada de este sábado.

Tras duros meses con tratamiento de quimio e inmunoterapia, Luis falleció a sus 42 años. Sin embargo, tras desistir de intentar más tratamientos, agradeció a quienes lo acompañaron en este proceso.

La despedida de Luis Larraín

“Actualización del estado de salud de Lucho: Nos dejó un grande. Mi hermano Luis me pidió publicar este video para dar cierre a su Ruta del Cáncer y Ruta del Enfermo Crónico”, escribieron junto al video de Instagram que rápidamente se viralizó.

Luego de ser diagnosticado con cáncer de sangre en enero de este año, el reconocido activista LGBTIQ+ fue compartiendo en sus redes sociales cómo se iba dando esta situación.

“Bueno, les he ido contando sobre mi proceso de tratamiento del cáncer, estaba esperando este tercer tratamiento que llegara a Chile. Me aplicaron las primeras tres dosis y lamentablemente no hay resultados, sigo empeorando”, explicó.

Debido a estos negativos resultados es que Larraín decidió dejar descansar su cuerpo y despedirse, ya que según él mismo comentó: “no hay más tratamientos disponibles“.

“Pensando en mi calidad de vida, y conversando mucho con mi familia y amigos, decidí que me seden para pasar estos últimos momentos en paz, sin sentir los efectos del cáncer destruyendo mi cuerpo”, informó a la cámara.

Para cerrar esta desgarradora noticia, envió un mensaje de agradecimiento y apoyo a quienes siguen luchando. “Quería decirles adiós a todos, gracias por estar pendiente de lo que me pasaba y ojalá que sigan adelante con sus luchas, ya sea en la salud, en la diversidad sexual o en el ámbito que sea”, finalizó.

Revisa el video:

Sus palabras de despedida las dejó registradas en este video, momentos antes de partir. Gracias Luis por todo lo que nos entregaste. Tu trabajo y tu corazón nos inspirarán siempre. pic.twitter.com/iaZDkatFaS — Fundación Iguales (@IgualesChile) November 18, 2023

Síguenos en