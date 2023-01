“Estoy desesperada por mi niño”: El dramático llamado de mamá de menor desaparecido tras una semana de búsqueda

Durante esta jornada se cumplirán los siete días dispuestos en el prtocolo de la Armada para la búsqueda del menor de edad de 14 años, de nacionalidad colombiana, que cayó al mar en el sector de La Pampapilla en Coquimbo.

Frente a esta situación, la madre del menor, Johanna, pidió que se extienda el plazo para encontrarlo. “El viernes se para la búsqueda y yo quería pedir que por favor se extendiera (…). Yo sé que está aquí, de pronto está más al fondo“, dijo, según consignó el medio regional El Día.

“Le pido también, por favor, a los pescadores de la caleta, a los buzos, que tienen más experiencia en las cavernas, en los hoyos, que me ayuden a buscarlo. No se ha encontrado nada y estoy desesperada, cada día más desesperada por mi niño”, agregó.

Asimismo, tras esta petición de la mamá desesperada por encontrar a su hijo, desde la zona costera, el teniente David Sierra, subjefe de la capitanía de Puerto de Coquimbo, explicó que “que los protocolos de Búsqueda y Rescate de Personas establecen un plazo de siete días para concentrar los diferentes medios con que cuenta la Armada”, según el mismo medio.

De igual manera, comunicó que alargar los días para realizar la búsqueda del pequeño “naturalmente, implica un despliegue mayor, en una temporada que presenta emergencias puntuales también en otros sitios”.

De esta forma, el proceso que han estado llevando a cabo para dar con hallazgos respecto al caso, y que ha contado con la disposición de buzos, personal en las tareas de salvamento, vehículos y drones, además de coordinación con con el Grupo Gersa de Bomberos, se continuará efectuando, pero con menos personas y recursos.

Por otra parte, el funcionario de la fuerza naval, señaló que es “lamentablemente, estamos en el sexto día de búsqueda y aún no hemos podido hallar al joven desaparecido y no hemos encontrado nuevas evidencias”.

Con apoyo de la Partida de Salvataje de Valparaíso, la Autoridad Marítima continúa con el operativo de búsqueda de menor de edad desaparecido en sector costero de #Coquimbo#ArmadaTeCuida pic.twitter.com/kf7SjUVXLV — Armada de Chile (@Armada_Chile) January 26, 2023

¿Cómo se perdió en el mar?

El pasado viernes 20 de enero, el niño de 14 años se econtraba divirtiéndose en los reoquerios que se encuentran cercanos del Emisario Coquimbo, donde, lamentablemente, cayó al mar, perdiendose producto de las fuertes marejadas.

Así lo comunicó su madre, quien está tarde también contó que el pequeño “se vino con dos amiguitos más. A mí me dijo que iba a jugar, no me dijo nada más y yo pensando que estaba donde el amiguito”.

“Yo había llegado de trabajar, le dije que no se demorara y se vino, cuando a la hora me llamaron (para avisarme) que mi hijo se me había ahogado, se me había caído al mar. Me vine corriendo y cuando llegué aquí me dijeron que la última vez que lo vieron, fue flotando inconsciente”, agregó, según El Día.

Desde ese momento, funcionarios de la Armada, Carabineros, Bomberos y Seguridad Ciudadanas se reunieron en el lugar para iniciar las indagaciones hasta lograr encontrarlo.

Además, desde la Municipalidad de Coquimbo armaron un campamento para que la familia pueda permanecer en el lugar de los hechos a la espera de novedades en cuanto a la aparición de su hijo.