“Bienvenidos a la Unión Soviética. Senadores de izquierda aprueban indicación que prohíbe a candidatos aparecer en la prensa. Ni entrevistas ni declaraciones, nada. Flagrante atentado a la libertad de prensa y de expresión, ¿tanto miedo tienen?“, escribió la ex ministra de Educación.

En la misma línea, apuntó a los impulsores de la indicación: “Que esos tres senadores de izquierda promuevan entonces esa misma norma para las elecciones parlamentarias, que desde que inscriban sus candidaturas no puedan aparecer en TV ni radios. Me tinca que no lo harían. El nivel de totalitarismo al aprobar esa norma no tiene límite“.

Cabe mencionar que la reforma constitucional para trasladas los comicios pasará a sala de la Cámara Alta este domingo, donde se espera que sea votado y despachado del Senado a la Cámara para su tercer trámite.