Vacarezza defiende cuestionada pregunta de Alemparte: “No todo es misoginia”

Dimes y diretes ha provocado la polémica situación que involucró al vicepresidente de Demócratas, Gabriel Alemparte, con la militante de Revolución Democrática (RD), Valeria Cárcamo, en el programa “Sin Filtros”. Quien se suma al debate es ahora Marcela Vacarezza, quien en X (Ex Twitter), mostró su apoyo al dirigente.

Recordemos que el pasado jueves, Alemparte fue duramente criticado por una cuestionada pregunta que le hizo Cárcamo, en relación a una situación relacionada a Carabineros ocurrida hace años.

La pregunta que generó críticas

“Tú dijiste en una ocasión en Valparaíso: ‘Somos violadas por Carabineros’. O sea, lo dijiste en primera persona plural, esto te involucra a ti. Quiero preguntarte si tú fuiste víctima de violaciones a los derechos humanos, en específico en el delito de violación, que me parece muy grave”, declaró Alemparte en la conversación.

“Porque aquí, como se han dicho muchas cosas al boleo respecto al actuar de Carabineros, y con respecto de particularmente del hecho que se calificaron violaciones sistemáticas a los Derechos Humanos, me parece un poco grave que no se haya hecho la denuncia”, agregó el también abogado.

“A lo mejor tú nos podrías decir si eso es efectivo o no”, finalizó Alemparte.

En medio de este emplazamiento, Nicolás Preuss, militante de Democracia Cristiana, cuestionó de inmediato lo dicho por el político. “A mí me parece, Gabriel, que estás cometiendo un error. A una mujer no se le pregunta, y menos en un programa de televisión, si ella ha recibido un ataque sexual, sea de quien sea, sea institucional, sea Carabineros, es una pregunta que no se hace a una mujer y menos en un canal de televisión. Hay que tener un poco de gusto”, le dijo en su intervención.

Por su parte, Valeria Cárcamo, manifestó su indignación a través de redes sociales lo ocurrido con Alemparte:

“Hoy, en el programa Sin Filtros, el vicepresidente de demócratas, Gabriel Alamparte me preguntó si fui violada, y si denuncié. Entre eso dijo “va a llorar” y “se hace la victima”. Ninguna mujer, sea yo u otra, debe vivir ese nivel de exposición en espacios públicos como TV abierta”.

El apoyo a Alemparte desde el espectáculo

La discusión generó comentarios desde todos los sectores políticos, algunos criticando la actitud del abogado, otros apoyándolo. Uno de estos últimos fue publicado por la psicóloga, ex modelo y conductora de TV, Marcela Vacarezza, quien aseveró lo siguiente:

“No todo es misoginia, palabra muchas veces manoseada y usada incorrectamente para obtener créditos. Valeria Cárcamo lo divulgó (está bien), pero debe ir acompañado de una denuncia. Y eso se preguntó”, manifestó a través de X (Ex Twitter).

La publicación viene acompañada de un video donde aparece la diputada del Partido Comunista, Karol Cariola, repudiando la pregunta hecha por Alemparte.

La situación se llenó de más comentarios en esta red social, donde por un lado hubo críticas, y por el otro apoyo a Vacarezza.

Marcela, por favor, eres psicóloga a una persona no se le pregunta si ha sido victima de abuso o no, ni menos si puso la denuncia, y mucho menos hacerlo en público en televisión. — José S. González (@JotaSilvaG) January 6, 2024

Valeria miente. Ahora estas feministas están hablando de algo que no existió. Ella y el DC que estaba a su lado en el panel tergiversaron la realidad — Lori#15 (@LorenaA22698165) January 6, 2024

Que terrible como defiendes un actuar vergonzoso y deleznable, que mal muy mal Marcela, vergüenza — Emiliano Maglio 🇨🇱🇮🇹 (@Lettus_Maglio) January 6, 2024

